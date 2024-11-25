Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом
Киев • УНН
Пластический хирург оценил новое лицо 38-летней Линдси Лохан и перечислил возможные операции. По его подсчетам, актриса могла потратить до 300 тысяч долларов на хирургические процедуры.
Об актрисе, которая сейчас продвигает свой последний фильм, говорят в социальных сетях. Пластический хирург считает, что 38-летняя Линдси Лохан могла потратить до 300 тысяч на процедуры пластической хирургии.
Пишет УНН со ссылкой на DailyMail.
Линдси Лохан произвела фурор среди многих поклонников своим сияющим и молодым лицом во время недавних публичных появлений. По словам интернет-пользователей, за последние месяцы 38-летняя актриса кардинально изменилась - в хорошем смысле, что редко встречается в мире стареющих звезд Голливуда.
Доктор Джонни Беттеридж, врач-эстетик, основатель лондонской клиники JB Aesthetics заявил, что Линдси Лохан могла потратить до 300 тысяч на процедуры пластической хирургии, чтобы достичь такого вида.
Среди хирургических процедур, по мнению Беттериджа, звезда «Ловушки для родителей» делала подтяжку лица, операцию верхнего века, пластику носа и хирургическую подтяжку бровей.
Также врач считает, что актриса имела «ботокс, подтяжку губ, наполнители для губ и виниры».
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Эксперт подсчитал высокую стоимость процедур пластической хирургии, которые 38-летняя Линдси Лохан могла пройти, чтобы получить свое сияющее и молодое лицо.
«И стоимость этого, если объединить все вместе, будет в диапазоне 200-300 тысяч долларов» - сказал Беттеридж.
Дополнение
Неоспоримо, Линдсей Лохан изменилась. На прошлой неделе она дала интервью известному ведущему Энди Коэну, звезде Bravo TV, канала, посвященного американскому реалити-шоу.
Интернет-пользователи были удивлены, увидев ее без веснушек, тогда как другие ее вообще не узнали:
«Она не похожа на Линдси Лохан, но она великолепна»
«Вау, она так хорошо выглядит. Его поведение разное. Рад за нее»
«Мне нравится, как ее лицо сделано настолько профессионально».
Напомним
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