Японская мастерица маникюра превращает пластиковые отходы в экологические художественные ногти

Японский мастер маникюра борется с пластиковым загрязнением через творчество. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Пока в мире обсуждают пути решения проблемы пластикового загрязнения, японская маникюрша Наоми Аримото нашла свой уникальный способ внести вклад в решение этой экологической проблемы.

Женщина, которая живет неподалеку от Токио, начала активно собирать мелкие пластиковые частицы на пляже возле своего дома после участия в уборке побережья. Она тщательно сортирует найденные элементы и использует их для создания оригинальных декоративных элементов для накладных ногтей в своем салоне.

Это моя маленькая инициатива. Хотя эти шаги могут показаться малыми, я верю, что каждый вклад важен. Моя задача - привлечь внимание людей к проблеме загрязнения, ведь даже самые маленькие частицы пластика могут изменить ситуацию