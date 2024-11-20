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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Японская мастерица маникюра превращает пластиковые отходы в экологические художественные ногти

Японская мастерица маникюра превращает пластиковые отходы в экологические художественные ногти

Киев  •  УНН

 • 475 просмотра

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Наоми Аримото из Японии собирает пластиковые отходы на пляже и использует их для декора ногтей в своем салоне. Мастер стремится привлечь внимание к проблеме загрязнения через креативный подход к маникюру.

Японский мастер маникюра борется с пластиковым загрязнением через творчество. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Пока в мире обсуждают пути решения проблемы пластикового загрязнения, японская маникюрша Наоми Аримото нашла свой уникальный способ внести вклад в решение этой экологической проблемы.

Женщина, которая живет неподалеку от Токио, начала активно собирать мелкие пластиковые частицы на пляже возле своего дома после участия в уборке побережья. Она тщательно сортирует найденные элементы и использует их для создания оригинальных декоративных элементов для накладных ногтей в своем салоне.

Это моя маленькая инициатива. Хотя эти шаги могут показаться малыми, я верю, что каждый вклад важен. Моя задача - привлечь внимание людей к проблеме загрязнения, ведь даже самые маленькие частицы пластика могут изменить ситуацию

- рассказывает Аримото.

Идея не только повышает осведомленность об экологических проблемах, но и дает клиентам возможность приобщиться к движению за более чистый мир через стильный маникюр.

Загрязнение атмосферы Земли достигло рекордного уровня - ученые29 окт. 2024, 02:33 • 21726 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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