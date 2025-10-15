Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото

$41.750.14
10:41 • 13479 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25514 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23167 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23554 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21310 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17952 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17302 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32328 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32381 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13756 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Популярнi новини
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 34513 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 19910 перегляди
Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів - Нацполіція15 жовтня, 09:06 • 12445 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 15907 перегляди
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg11:46 • 4900 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 16033 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 34641 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32333 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 32385 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 57934 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 720 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 60247 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 39313 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 41338 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 48469 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото

Київ • УНН

 • 722 перегляди

45-річний Ченнінг Татум та його 26-річна кохана Інка Вільямс з'явилися на прем'єрі фільму "Roofman" у Лондоні. Пара привернула увагу публіки ніжним поцілунком на червоній доріжці.

Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото

45-річний голлівудський актор Ченнінг Татум і його 26-річна кохана, австралійська модель Інка Вільямс вразили фанатів пристрасним поцілунком на прем’єрі фільму "Roofman" під час Лондонського кінофестивалю, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Ченнінг Татум і його кохана, австралійська модель Інка Вільямс, стали справжньою прикрасою прем’єри фільму "Roofman" на 69-му Лондонському кінофестивалі BFI.

Пара привернула увагу публіки ніжним поцілунком на червоній доріжці, для появи на якій 45-річний актор обрав елегантний повністю чорний образ, тоді як 26-річна Інка сяяла у відвертій чорній сукні з глибоким вирізом і високим розрізом. Дівчина доповнила образ туфлями на підборах і стильною круглою сумочкою.

Пара виглядала щасливою та невимушеною в Southbank Centre, Royal Festival Hall, де відбувалася прем’єра. Пізніше до Ченнінга приєдналася його колега по знімальному майданчику Кірстен Данст, яка приголомшила публіку червоною блузкою з запахом та сірими широкими штанами. 43-річна зірка позувала зі своїм чоловіком Джессі Племонсом, який вдягнув елегантний  сірий костюм.

Попередні публічні появі актора із коханою

Минулого місяця Ченнінг Татум і Інка Вільямс уперше разом з’явилися на червоній доріжці - через чотири місяці після того, як підтвердили свої стосунки в Instagram. Пара відвідала прем’єру аніме-фільму "Вбивця демонів: Замок Нескінченності" у Лос-Анджелесі, де також була присутня 12-річна донька актора, Еверлі.

Татум виглядав стримано й стильно в темно-синьому костюмі, а Інка вразила публіку чорним блискучим платтям із квітковим принтом і яскраво-червоною помадою. Вона тепло спілкувалася з донькою актора, що може свідчити про теплі стосунки між ними.

Чутки про їхній роман з’явилися ще на початку року, невдовзі після розриву Ченнінга із Зої Кравець. За словами інсайдерів, нові стосунки пішли актору на користь.

"Вони познайомилися через друзів. Вона чудова. Вона молода, але здається старшою. У Ченнінга все добре. Інка робить його щасливим", – сказав інсайдер.

Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям15.10.25, 03:05 • 60247 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Фільм
Лос-Анджелес
Лондон