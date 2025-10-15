Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
Київ • УНН
45-річний Ченнінг Татум та його 26-річна кохана Інка Вільямс з'явилися на прем'єрі фільму "Roofman" у Лондоні. Пара привернула увагу публіки ніжним поцілунком на червоній доріжці.
45-річний голлівудський актор Ченнінг Татум і його 26-річна кохана, австралійська модель Інка Вільямс вразили фанатів пристрасним поцілунком на прем’єрі фільму "Roofman" під час Лондонського кінофестивалю, пише УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
Ченнінг Татум і його кохана, австралійська модель Інка Вільямс, стали справжньою прикрасою прем’єри фільму "Roofman" на 69-му Лондонському кінофестивалі BFI.
Пара привернула увагу публіки ніжним поцілунком на червоній доріжці, для появи на якій 45-річний актор обрав елегантний повністю чорний образ, тоді як 26-річна Інка сяяла у відвертій чорній сукні з глибоким вирізом і високим розрізом. Дівчина доповнила образ туфлями на підборах і стильною круглою сумочкою.
Пара виглядала щасливою та невимушеною в Southbank Centre, Royal Festival Hall, де відбувалася прем’єра. Пізніше до Ченнінга приєдналася його колега по знімальному майданчику Кірстен Данст, яка приголомшила публіку червоною блузкою з запахом та сірими широкими штанами. 43-річна зірка позувала зі своїм чоловіком Джессі Племонсом, який вдягнув елегантний сірий костюм.
Попередні публічні появі актора із коханою
Минулого місяця Ченнінг Татум і Інка Вільямс уперше разом з’явилися на червоній доріжці - через чотири місяці після того, як підтвердили свої стосунки в Instagram. Пара відвідала прем’єру аніме-фільму "Вбивця демонів: Замок Нескінченності" у Лос-Анджелесі, де також була присутня 12-річна донька актора, Еверлі.
Татум виглядав стримано й стильно в темно-синьому костюмі, а Інка вразила публіку чорним блискучим платтям із квітковим принтом і яскраво-червоною помадою. Вона тепло спілкувалася з донькою актора, що може свідчити про теплі стосунки між ними.
Чутки про їхній роман з’явилися ще на початку року, невдовзі після розриву Ченнінга із Зої Кравець. За словами інсайдерів, нові стосунки пішли актору на користь.
"Вони познайомилися через друзів. Вона чудова. Вона молода, але здається старшою. У Ченнінга все добре. Інка робить його щасливим", – сказав інсайдер.
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям15.10.25, 03:05 • 60247 переглядiв