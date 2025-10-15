Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям

$41.610.01
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 19246 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 23022 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 19590 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 33229 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19586 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 30262 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14723 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 26530 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12085 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря14 жовтня, 14:59 • 4276 перегляди
Пограбування нардепа Німченка: суд у Києві виніс вирок підозрюваному14 жовтня, 15:01 • 2710 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла14 жовтня, 15:03 • 12858 перегляди
Найбільший за всю історію програми: коли почнуть нараховувати Нацкешбек за серпеньVideo14 жовтня, 16:12 • 3100 перегляди
російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14 жовтня, 16:25 • 2956 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 33229 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 30262 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 26530 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 64755 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 65518 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Харківська область
Швеція
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto00:05 • 218 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 20427 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 22790 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 32728 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 37204 перегляди
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
Золото
E-6 Mercury

Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Бренд Skims Кім Кардаш'ян представив нову колекцію "The Ultimate Bush" – мінімалістичні трусики з накладним лобковим волоссям різних відтінків та текстур. Мікро-стрінги Faux Hair коштуватимуть 32 долари та пропонують поєднання кучерявого та прямого штучного волосся у дванадцяти варіаціях.

Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям

Бренд Skims американської бізнесменки та телезірки Кім Кардаш’ян представив нову колекцію під назвою "The Ultimate Bush". Це мінімалістичні трусики з накладним "лобковим волоссям" різних відтінків та текстур, повідомляє УНН із посиланням на People.

Деталі

Зазначається, що мікро-стрінги Faux Hair мають "поєднання кучерявого та прямого штучного волосся у дванадцяти різних варіаціях відтінків".

З нашими сміливими новими трусиками Faux Hair ваш килим може бути будь-якого кольору, якого ви забажаєте

- йдеться у рекламному відео, що пародіює ігрові шоу 1970-х років.

Трусики коштуватимуть 32 долари. Бренд позиціонує продукт як "найсміливіші трусики на сьогоднішній день".

Це не перший раз, коли Кардаш’ян привертає увагу провокативними продуктами. Раніше її "бра з сосками" викликали неоднозначну реакцію, але стали вірусним хітом у соцмережах.

Нагадаємо

Кім Кардаш'ян опублікувала відверті фото в Instagram без спідньої білизни. Це сталось після чуток про розрив Каньє Веста з Б'янкою Чензорі.

Вадим Хлюдзинський

Кім Кардаш'ян