Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям
Київ • УНН
Бренд Skims Кім Кардаш'ян представив нову колекцію "The Ultimate Bush" – мінімалістичні трусики з накладним лобковим волоссям різних відтінків та текстур. Мікро-стрінги Faux Hair коштуватимуть 32 долари та пропонують поєднання кучерявого та прямого штучного волосся у дванадцяти варіаціях.
Бренд Skims американської бізнесменки та телезірки Кім Кардаш’ян представив нову колекцію під назвою "The Ultimate Bush". Це мінімалістичні трусики з накладним "лобковим волоссям" різних відтінків та текстур, повідомляє УНН із посиланням на People.
Деталі
Зазначається, що мікро-стрінги Faux Hair мають "поєднання кучерявого та прямого штучного волосся у дванадцяти різних варіаціях відтінків".
З нашими сміливими новими трусиками Faux Hair ваш килим може бути будь-якого кольору, якого ви забажаєте
Трусики коштуватимуть 32 долари. Бренд позиціонує продукт як "найсміливіші трусики на сьогоднішній день".
Це не перший раз, коли Кардаш’ян привертає увагу провокативними продуктами. Раніше її "бра з сосками" викликали неоднозначну реакцію, але стали вірусним хітом у соцмережах.
Нагадаємо
Кім Кардаш'ян опублікувала відверті фото в Instagram без спідньої білизни. Це сталось після чуток про розрив Каньє Веста з Б'янкою Чензорі.
