Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
Киев • УНН
Бренд Skims Ким Кардашьян представил новую коллекцию "The Ultimate Bush" – минималистичные трусики с накладными лобковыми волосами разных оттенков и текстур. Микро-стринги Faux Hair будут стоить 32 доллара и предлагают сочетание вьющихся и прямых искусственных волос в двенадцати вариациях.
Бренд Skims американской бизнесвумен и телезвезды Ким Кардашьян представил новую коллекцию под названием "The Ultimate Bush". Это минималистичные трусики с накладными "лобковыми волосами" разных оттенков и текстур, сообщает УНН со ссылкой на People.
Детали
Отмечается, что микро-стринги Faux Hair имеют "сочетание вьющихся и прямых искусственных волос в двенадцати различных вариациях оттенков".
С нашими смелыми новыми трусиками Faux Hair ваш ковер может быть любого цвета, какого вы пожелаете
Трусики будут стоить 32 доллара. Бренд позиционирует продукт как "самые смелые трусики на сегодняшний день".
Это не первый раз, когда Кардашьян привлекает внимание провокационными продуктами. Ранее ее "бра с сосками" вызвали неоднозначную реакцию, но стали вирусным хитом в соцсетях.
Напомним
Ким Кардашьян опубликовала откровенные фото в Instagram без нижнего белья. Это произошло после слухов о разрыве Канье Уэста с Бьянкой Чензори.
Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд09.04.25, 09:36 • 75091 просмотр