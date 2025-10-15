$41.610.01
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 19240 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 23018 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 19586 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 33225 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 19585 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 30259 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14722 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 26529 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12084 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Бренд Skims Ким Кардашьян представил новую коллекцию "The Ultimate Bush" – минималистичные трусики с накладными лобковыми волосами разных оттенков и текстур. Микро-стринги Faux Hair будут стоить 32 доллара и предлагают сочетание вьющихся и прямых искусственных волос в двенадцати вариациях.

Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами

Бренд Skims американской бизнесвумен и телезвезды Ким Кардашьян представил новую коллекцию под названием "The Ultimate Bush". Это минималистичные трусики с накладными "лобковыми волосами" разных оттенков и текстур, сообщает УНН со ссылкой на People.

Детали

Отмечается, что микро-стринги Faux Hair имеют "сочетание вьющихся и прямых искусственных волос в двенадцати различных вариациях оттенков".

С нашими смелыми новыми трусиками Faux Hair ваш ковер может быть любого цвета, какого вы пожелаете

- говорится в рекламном видео, пародирующем игровые шоу 1970-х годов.

Трусики будут стоить 32 доллара. Бренд позиционирует продукт как "самые смелые трусики на сегодняшний день".

Это не первый раз, когда Кардашьян привлекает внимание провокационными продуктами. Ранее ее "бра с сосками" вызвали неоднозначную реакцию, но стали вирусным хитом в соцсетях.

Напомним

Ким Кардашьян опубликовала откровенные фото в Instagram без нижнего белья. Это произошло после слухов о разрыве Канье Уэста с Бьянкой Чензори.

