Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото
Киев • УНН
45-летний Ченнинг Татум и его 26-летняя возлюбленная Инка Уильямс появились на премьере фильма "Roofman" в Лондоне. Пара привлекла внимание публики нежным поцелуем на красной дорожке.
45-летний голливудский актер Ченнинг Татум и его 26-летняя возлюбленная, австралийская модель Инка Уильямс поразили фанатов страстным поцелуем на премьере фильма "Roofman" во время Лондонского кинофестиваля, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Ченнинг Татум и его возлюбленная, австралийская модель Инка Уильямс, стали настоящим украшением премьеры фильма "Roofman" на 69-м Лондонском кинофестивале BFI.
Пара привлекла внимание публики нежным поцелуем на красной дорожке, для появления на которой 45-летний актер выбрал элегантный полностью черный образ, тогда как 26-летняя Инка сияла в откровенном черном платье с глубоким вырезом и высоким разрезом. Девушка дополнила образ туфлями на каблуках и стильной круглой сумочкой.
Пара выглядела счастливой и непринужденной в Southbank Centre, Royal Festival Hall, где проходила премьера. Позже к Ченнингу присоединилась его коллега по съемочной площадке Кирстен Данст, которая ошеломила публику красной блузкой с запахом и серыми широкими брюками. 43-летняя звезда позировала со своим мужем Джесси Племонсом, который надел элегантный серый костюм.
Предыдущие публичные появления актера с возлюбленной
В прошлом месяце Ченнинг Татум и Инка Уильямс впервые вместе появились на красной дорожке - через четыре месяца после того, как подтвердили свои отношения в Instagram. Пара посетила премьеру аниме-фильма "Убийца демонов: Замок Бесконечности" в Лос-Анджелесе, где также присутствовала 12-летняя дочь актера, Эверли.
Татум выглядел сдержанно и стильно в темно-синем костюме, а Инка поразила публику черным блестящим платьем с цветочным принтом и ярко-красной помадой. Она тепло общалась с дочерью актера, что может свидетельствовать о теплых отношениях между ними.
Слухи об их романе появились еще в начале года, вскоре после разрыва Ченнинга с Зои Кравиц. По словам инсайдеров, новые отношения пошли актеру на пользу.
"Они познакомились через друзей. Она замечательная. Она молода, но кажется старше. У Ченнинга все хорошо. Инка делает его счастливым", – сказал инсайдер.
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами15.10.25, 03:05 • 60151 просмотр