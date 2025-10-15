$41.750.14
10:41 • 13181 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 24869 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22859 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23244 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21029 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17867 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17251 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32130 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32192 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото

Киев • УНН

 • 454 просмотра

45-летний Ченнинг Татум и его 26-летняя возлюбленная Инка Уильямс появились на премьере фильма "Roofman" в Лондоне. Пара привлекла внимание публики нежным поцелуем на красной дорожке.

Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото

45-летний голливудский актер Ченнинг Татум и его 26-летняя возлюбленная, австралийская модель Инка Уильямс поразили фанатов страстным поцелуем на премьере фильма "Roofman" во время Лондонского кинофестиваля, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Ченнинг Татум и его возлюбленная, австралийская модель Инка Уильямс, стали настоящим украшением премьеры фильма "Roofman" на 69-м Лондонском кинофестивале BFI.

Пара привлекла внимание публики нежным поцелуем на красной дорожке, для появления на которой 45-летний актер выбрал элегантный полностью черный образ, тогда как 26-летняя Инка сияла в откровенном черном платье с глубоким вырезом и высоким разрезом. Девушка дополнила образ туфлями на каблуках и стильной круглой сумочкой.

Пара выглядела счастливой и непринужденной в Southbank Centre, Royal Festival Hall, где проходила премьера. Позже к Ченнингу присоединилась его коллега по съемочной площадке Кирстен Данст, которая ошеломила публику красной блузкой с запахом и серыми широкими брюками. 43-летняя звезда позировала со своим мужем Джесси Племонсом, который надел элегантный  серый костюм.

Предыдущие публичные появления актера с возлюбленной

В прошлом месяце Ченнинг Татум и Инка Уильямс впервые вместе появились на красной дорожке - через четыре месяца после того, как подтвердили свои отношения в Instagram. Пара посетила премьеру аниме-фильма "Убийца демонов: Замок Бесконечности" в Лос-Анджелесе, где также присутствовала 12-летняя дочь актера, Эверли.

Татум выглядел сдержанно и стильно в темно-синем костюме, а Инка поразила публику черным блестящим платьем с цветочным принтом и ярко-красной помадой. Она тепло общалась с дочерью актера, что может свидетельствовать о теплых отношениях между ними.

Слухи об их романе появились еще в начале года, вскоре после разрыва Ченнинга с Зои Кравиц. По словам инсайдеров, новые отношения пошли актеру на пользу.

"Они познакомились через друзей. Она замечательная. Она молода, но кажется старше. У Ченнинга все хорошо. Инка делает его счастливым", – сказал инсайдер.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Фильм
Лос-Анджелес
Лондон