Атака рф на Днепр и область 28 февраля - есть раненый и разрушения
Киев • УНН
Ночью 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область беспилотниками, ранен мужчина. Повреждена транспортная инфраструктура, многоэтажки, частный дом и линия электропередач.
В ночь на 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область, ранение получил мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Детали
Оккупанты более 10 раз атаковали три района области беспилотниками. В Днепре повреждены транспортная инфраструктура и многоэтажки. Ранен мужчина.
В то же время под ударом были Никополь, Красногригорьевская и Покровская общины. Горела машина, поврежден частный дом.
Также россияне атаковали Межевскую и Васильковскую общины в Синельниковском районе. Задело линию электропередач.
Напомним
По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери живой силы противника с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 265 900 человек.