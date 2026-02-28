Атака рф на Днепр и область 28 февраля - есть раненый и разрушения

$43.210.03
51.020.06
ukenru
27 февраля, 19:28 • 11856 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 25007 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 29672 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 39408 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 39234 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 40278 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 55106 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46755 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40240 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 34171 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.9м/с
86%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: "Я приглашу путина в Киев, но зачем? Я готов встретиться на нейтральной территории, но не в рф и не в беларуси"27 февраля, 20:28 • 4230 просмотра
Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой27 февраля, 20:41 • 7774 просмотра
Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским27 февраля, 20:44 • 5766 просмотра
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару27 февраля, 21:30 • 8328 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти00:55 • 4882 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 12565 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 17893 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 18162 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 22744 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 24456 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 10240 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 10923 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 11640 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 25380 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53714 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Бронетранспортер M113
Сериал

Атака рф на Днепр и область 28 февраля - есть раненый и разрушения

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Ночью 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область беспилотниками, ранен мужчина. Повреждена транспортная инфраструктура, многоэтажки, частный дом и линия электропередач.

Атака рф на Днепр и область 28 февраля - есть раненый и разрушения
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область, ранение получил мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Детали

Оккупанты более 10 раз атаковали три района области беспилотниками. В Днепре повреждены транспортная инфраструктура и многоэтажки. Ранен мужчина.

В то же время под ударом были Никополь, Красногригорьевская и Покровская общины. Горела машина, поврежден частный дом.

Также россияне атаковали Межевскую и Васильковскую общины в Синельниковском районе. Задело линию электропередач.

Напомним

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери живой силы противника с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 265 900 человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепр (город)
Вооруженные силы Украины