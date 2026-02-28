Атака рф на Днепр и область 28 февраля - есть раненый и разрушения

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область, ранение получил мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Детали

Оккупанты более 10 раз атаковали три района области беспилотниками. В Днепре повреждены транспортная инфраструктура и многоэтажки. Ранен мужчина.

В то же время под ударом были Никополь, Красногригорьевская и Покровская общины. Горела машина, поврежден частный дом.

Также россияне атаковали Межевскую и Васильковскую общины в Синельниковском районе. Задело линию электропередач.

Напомним

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери живой силы противника с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 265 900 человек.