Атака рф на Днепр 28 февраля - БПЛА упал в 10 метрах от дома Филатова

российский БПЛА "шахед" упал в 10 метрах от частного дома мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сам Филатов сообщил в Telegram, передает УНН.

Во-первых. Сбитый "шахед" упал в 10 метрах от моего частного дома. Не в 100, не в 500, не где-то там на горизонте. В 10-ти. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка. Во-вторых. Я ни в коем случае не намекаю, что это было какое-то покушение или что-то такое. Ни геройствую, ни хвастаюсь, ни шлю проклятия. Во время полномасштабной войны в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на моем месте

Он выразил благодарность всем Силам обороны Украины, которые сдерживают российское нашествие.

Можно сколько угодно жаловаться, сидя в тылу, мол, нам на головы падают "шахеды" и ракеты. Но это невозможно сравнить с тем, что приходится переживать ребятам, которые защищают наши землю и небо