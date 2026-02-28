$43.210.00
08:36 • 5566 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 12124 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 20537 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 34676 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 37107 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 44979 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 42909 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42334 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 57228 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47577 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзивы
Атака рф на Днепр 28 февраля - БПЛА упал в 10 метрах от дома Филатова

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Мэр Днепра напомнил, что именно приходится переживать бойцам Сил обороны, защищающим землю и небо Украины.

Атака рф на Днепр 28 февраля - БПЛА упал в 10 метрах от дома Филатова

российский БПЛА "шахед" упал в 10 метрах от частного дома мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сам Филатов сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Во-первых. Сбитый "шахед" упал в 10 метрах от моего частного дома. Не в 100, не в 500, не где-то там на горизонте. В 10-ти. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка. Во-вторых. Я ни в коем случае не намекаю, что это было какое-то покушение или что-то такое. Ни геройствую, ни хвастаюсь, ни шлю проклятия. Во время полномасштабной войны в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на моем месте

- написал Филатов.

Он выразил благодарность всем Силам обороны Украины, которые сдерживают российское нашествие.

Можно сколько угодно жаловаться, сидя в тылу, мол, нам на головы падают "шахеды" и ракеты. Но это невозможно сравнить с тем, что приходится переживать ребятам, которые защищают наши землю и небо

- добавил Филатов.

Напомним

В ночь на 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область, ранения получил мужчина.

Павел Башинский

