Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о значительном прогрессе в военном направлении переговоров по прекращению войны. Военные согласовали подходы к мониторингу прекращения огня при условии политической воли.
В военном направлении переговоров по мониторингу прекращения войны стороны достигли существенного прогресса и продемонстрировали конструктивную позицию. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после доклада украинской переговорной группы, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, военные представители всех сторон фактически согласовали подходы к мониторингу прекращения огня при условии наличия политической воли.
В военном направлении все три стороны были конструктивны. Из того, что я услышал, военные, в принципе, понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они там почти обо всем договорились
Он подчеркнул, что к процессу мониторинга будет привлечена американская сторона, что является важным сигналом.
Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал
Президент сообщил, что технические детали и механизмы контроля режима прекращения огня будут представлены после возвращения украинской делегации.
Напомним
Переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве завершились. Работа политической и военной групп продолжалась около двух часов.