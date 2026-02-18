Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня

В военном направлении переговоров по мониторингу прекращения войны стороны достигли существенного прогресса и продемонстрировали конструктивную позицию. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после доклада украинской переговорной группы, передает УНН.

По словам Главы государства, военные представители всех сторон фактически согласовали подходы к мониторингу прекращения огня при условии наличия политической воли.

В военном направлении все три стороны были конструктивны. Из того, что я услышал, военные, в принципе, понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они там почти обо всем договорились