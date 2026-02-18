$43.260.09
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 2856 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 10471 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 13198 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 12180 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 14298 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 23294 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38159 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38068 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 38104 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
публикации
Эксклюзивы
Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

Президент Украины сообщил о значительном прогрессе в военном направлении переговоров по прекращению войны. Военные согласовали подходы к мониторингу прекращения огня при условии политической воли.

Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня

В военном направлении переговоров по мониторингу прекращения войны стороны достигли существенного прогресса и продемонстрировали конструктивную позицию. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после доклада украинской переговорной группы, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, военные представители всех сторон фактически согласовали подходы к мониторингу прекращения огня при условии наличия политической воли.

В военном направлении все три стороны были конструктивны. Из того, что я услышал, военные, в принципе, понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они там почти обо всем договорились

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что к процессу мониторинга будет привлечена американская сторона, что является важным сигналом.

Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал

– добавил Зеленский.

Президент сообщил, что технические детали и механизмы контроля режима прекращения огня будут представлены после возвращения украинской делегации.

Напомним

Переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве завершились. Работа политической и военной групп продолжалась около двух часов.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Женева
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина