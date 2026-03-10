Следующая трехсторонняя встреча может состояться в Турции или Швейцарии, среди тем - продолжение обменов - Зеленский

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
17:36 • 9302 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 26686 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 27263 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 20252 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 27250 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 28165 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 42700 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 52465 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52901 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85012 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.3м/с
60%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 27049 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto10 марта, 12:51 • 19143 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 19764 просмотра
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал10 марта, 13:24 • 10446 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 14184 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 14270 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 26686 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 27263 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 42700 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 52465 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Реджеп Тайип Эрдоган
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 4542 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 7176 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 19820 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 27114 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 29901 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
9К720 Искандер

Следующая трехсторонняя встреча может состояться в Турции или Швейцарии, среди тем - продолжение обменов - Зеленский

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Следующий этап переговоров пройдет в Швейцарии или Турции. Стороны обсудят продолжение обменов и подготовку будущей встречи лидеров государств.

Следующая трехсторонняя встреча может состояться в Турции или Швейцарии, среди тем - продолжение обменов - Зеленский

Следующий этап переговоров с участием Украины, США и россии может состояться уже на следующей неделе в Швейцарии или Турции. Среди ключевых тем - продолжение обменов и подготовка возможной встречи лидеров. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Мы ожидаем, что встреча будет на следующей неделе - это предложила американская сторона, но посмотрим, что будет на Ближнем Востоке, если честно

- заявил Президент Украины.

Трехсторонняя встреча, которая планировалась на неделе, отложена по просьбе США - Зеленский09.03.26, 18:58 • 5882 просмотра

По словам Главы государства, на переговорах планируют обсуждать те же вопросы, что и раньше. Среди ключевых тем - продолжение обменов и подготовка возможной встречи лидеров.

Встреча может быть в Швейцарии или в Турции, я сомневаюсь, что будет в Эмиратах. Что касается тем для обсуждения - все те же темы, но я думаю, что главная тема - договариваться о продолжении обменов, а также договариваться о встрече лидеров, потому что дальше по этому плану, что касается особенно тематики территорий - я не вижу без уровня лидеров, что будет результат

- Зеленский.

Турция готова провести новый раунд трехсторонних переговоров - Зеленский10.03.26, 17:46 • 2284 просмотра

Напомним

Президент Украины сообщил о значительном прогрессе в военном направлении переговоров по прекращению войны. Военные согласовали подходы к мониторингу прекращения огня при условии политической воли.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Швейцария
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина