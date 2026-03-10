Следующая трехсторонняя встреча может состояться в Турции или Швейцарии, среди тем - продолжение обменов - Зеленский

Следующий этап переговоров с участием Украины, США и россии может состояться уже на следующей неделе в Швейцарии или Турции. Среди ключевых тем - продолжение обменов и подготовка возможной встречи лидеров. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Мы ожидаем, что встреча будет на следующей неделе - это предложила американская сторона, но посмотрим, что будет на Ближнем Востоке, если честно - заявил Президент Украины.

Трехсторонняя встреча, которая планировалась на неделе, отложена по просьбе США - Зеленский

По словам Главы государства, на переговорах планируют обсуждать те же вопросы, что и раньше. Среди ключевых тем - продолжение обменов и подготовка возможной встречи лидеров.

Встреча может быть в Швейцарии или в Турции, я сомневаюсь, что будет в Эмиратах. Что касается тем для обсуждения - все те же темы, но я думаю, что главная тема - договариваться о продолжении обменов, а также договариваться о встрече лидеров, потому что дальше по этому плану, что касается особенно тематики территорий - я не вижу без уровня лидеров, что будет результат - Зеленский.

Турция готова провести новый раунд трехсторонних переговоров - Зеленский

Президент Украины сообщил о значительном прогрессе в военном направлении переговоров по прекращению войны. Военные согласовали подходы к мониторингу прекращения огня при условии политической воли.