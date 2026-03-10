Турция готова провести новый раунд трехсторонних переговоров - Зеленский

Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает УНН.

Президенты Украины и Турции обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Мы готовы делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизни, но в то же время Украина нуждается в усилении и своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров - сказал Зеленский.

Кроме того, Эрдоган в разговоре с Зеленским отметил, что "Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате".

Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат, - добавил Зеленский.

Кроме того, Глава украинского государства поблагодарил президента Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Турции сыграть роль в обеспечении морской безопасности в рамках Коалиции желающих и будущие решения для помощи украинской энергетике.

Ранее Зеленский сообщил, что трехсторонняя встреча, которая планировалась на этой неделе, по предложению американской стороны откладывается, поскольку все внимание партнеров сосредоточено вокруг Ирана.