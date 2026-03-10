Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
15:44 • 678 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 3668 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 9604 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 17301 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 21798 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 33882 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45004 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51491 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83852 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53420 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
41%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 22677 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 38184 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo10 березня, 08:42 • 29621 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко10 березня, 09:07 • 26296 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 16114 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 344 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 680 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 3672 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 33883 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45004 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Музикант
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 8672 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 16155 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 27128 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 34573 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 34177 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Президенти Зеленський та Ердоган обговорили ситуацію навколо Ірану та посилення ППО. Туреччина ініціювала проведення наступної тристоронньої зустрічі.

Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський

Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом Туреччини Реджеп Ердоган, передає УНН.

Деталі

Президенти України та Туреччини обговорили ситуацію навколо Ірану.

Ми готові ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Україна потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів 

- сказав Зеленський.

Додамо

Крім того, Ердоган у розмові із Зеленським зазначив, що "Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі".

Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат - додав Зеленський.

Крім того, Глава української держави подякував президенту Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко10.03.26, 16:11 • 9606 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Зеленський повідомив, що тристороння зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається, оскільки вся увага партнерів зосереджена навколо Ірану. 

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран