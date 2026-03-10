Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський

Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом Туреччини Реджеп Ердоган, передає УНН.

Деталі

Президенти України та Туреччини обговорили ситуацію навколо Ірану.

Ми готові ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Україна потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів - сказав Зеленський.

Додамо

Крім того, Ердоган у розмові із Зеленським зазначив, що "Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі".

Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат - додав Зеленський.

Крім того, Глава української держави подякував президенту Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

Нагадаємо

Раніше Зеленський повідомив, що тристороння зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається, оскільки вся увага партнерів зосереджена навколо Ірану.