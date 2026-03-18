Переговоры Украины, США и россии отложены. В МИД объяснили причины
УНН
Представитель МИД Григорий Тихий сообщил о переносе трехсторонних переговоров из-за фокуса США на Ближнем Востоке. рф пока не проявляет готовности к дипломатии.
Трехсторонние консультации между Украиной, США и россией пока отложены, однако не отменены. Об этом сообщил спикер МИД Григорий Тихий во время общения с журналистами, пишет УНН.
Детали
По словам Тихого, консультации между тремя странами уже несколько раз переносились и по состоянию на сейчас также отсрочены.
Я могу здесь только подтвердить это - несколько раз уже переносились трехсторонние консультации Украины, россии и США и именно на сейчас они тоже перенесены, то есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены
Кроме того, спикер МИД пояснил, что одной из причин паузы является также смещение внимания США на Ближний Восток.
Внимание Соединенных Штатов сейчас полностью сфокусировано на Ближнем Востоке. И в таких условиях, поэтому на паузе сейчас этот переговорный трек, хотя команды между собой общаются ежедневно
Также, спикер МИД подчеркнул, что на словах россия не демонстрирует готовности к дипломатии или встрече лидеров.
К сожалению, с российской стороны, как мы не видели, так и мы видим готовность к такой встрече лидеров. И в целом, не видим готовности со стороны россии к дипломатии. Видится ставка на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь военным путем не удастся. Это уже понятно с поля боя
Напомним
10 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запланированные переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться на этой неделе в Турции, были перенесены на следующую.