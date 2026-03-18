Эксклюзив
11:56 • 7946 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
11:12 • 17652 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
09:39 • 16727 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 20116 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 23616 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 28679 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 42080 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 38763 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 44539 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 38197 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Переговоры Украины, США и россии отложены. В МИД объяснили причины

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

Представитель МИД Григорий Тихий сообщил о переносе трехсторонних переговоров из-за фокуса США на Ближнем Востоке. рф пока не проявляет готовности к дипломатии.

Трехсторонние консультации между Украиной, США и россией пока отложены, однако не отменены. Об этом сообщил спикер МИД Григорий Тихий во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

По словам Тихого, консультации между тремя странами уже несколько раз переносились и по состоянию на сейчас также отсрочены.

Я могу здесь только подтвердить это - несколько раз уже переносились трехсторонние консультации Украины, россии и США и именно на сейчас они тоже перенесены, то есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены

- говорит чиновник.

Кроме того, спикер МИД пояснил, что одной из причин паузы является также смещение внимания США на Ближний Восток.

Внимание Соединенных Штатов сейчас полностью сфокусировано на Ближнем Востоке. И в таких условиях, поэтому на паузе сейчас этот переговорный трек, хотя команды между собой общаются ежедневно

- добавил он.

Также, спикер МИД подчеркнул, что на словах россия не демонстрирует готовности к дипломатии или встрече лидеров.

К сожалению, с российской стороны, как мы не видели, так и мы видим готовность к такой встрече лидеров. И в целом, не видим готовности со стороны россии к дипломатии. Видится ставка на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь военным путем не удастся. Это уже понятно с поля боя

- резюмировал Тихий.

Следующая трехсторонняя встреча может состояться в Турции или Швейцарии, среди тем - продолжение обменов - Зеленский10.03.26, 21:34 • 4849 просмотров

Напомним

10 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запланированные переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться на этой неделе в Турции, были перенесены на следующую.

Алла Киосак

