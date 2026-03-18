Переговоры Украины, США и россии отложены. В МИД объяснили причины

Трехсторонние консультации между Украиной, США и россией пока отложены, однако не отменены. Об этом сообщил спикер МИД Григорий Тихий во время общения с журналистами, пишет УНН.

По словам Тихого, консультации между тремя странами уже несколько раз переносились и по состоянию на сейчас также отсрочены.

Я могу здесь только подтвердить это - несколько раз уже переносились трехсторонние консультации Украины, россии и США и именно на сейчас они тоже перенесены, то есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены - говорит чиновник.

Кроме того, спикер МИД пояснил, что одной из причин паузы является также смещение внимания США на Ближний Восток.

Внимание Соединенных Штатов сейчас полностью сфокусировано на Ближнем Востоке. И в таких условиях, поэтому на паузе сейчас этот переговорный трек, хотя команды между собой общаются ежедневно - добавил он.

Также, спикер МИД подчеркнул, что на словах россия не демонстрирует готовности к дипломатии или встрече лидеров.

К сожалению, с российской стороны, как мы не видели, так и мы видим готовность к такой встрече лидеров. И в целом, не видим готовности со стороны россии к дипломатии. Видится ставка на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь военным путем не удастся. Это уже понятно с поля боя - резюмировал Тихий.

10 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запланированные переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться на этой неделе в Турции, были перенесены на следующую.