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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 03:03  •  4257 просмотра

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18 августа, люди, во многих странах мира чествуют людей, которые, несмотря на различные жизненные трудности, проявляли настойчивость и достигали поставленной цели, и отмечают День «никогда не сдавайся.»

Сегодня, 18 августа, люди, во многих странах мира чествуют людей, которые, несмотря на различные жизненные трудности, проявляли настойчивость и достигали поставленной цели, и отмечают День «никогда не сдавайся», пишет УНН.

Событие было основано в честь достижения французского пловца Филиппа Круазона.

В 1994 году мужчина получил удар током в 20 тысяч вольт, когда ремонтировал домашнюю телевизионную антенну. Врачи смогли спасти ему жизнь, но из-за многочисленных ожогов пришлось ампутировать все концы.

Еще когда Круазон лежал в больнице, у него возникла идея переплыть Ла-Манш. Мужчина долго и упорно тренировался, и в 2010 году, оснащенный дорогими протезами, карбонатно-титановыми ластами и костюмом для триатлона, Круазон осуществил свою мечту.  

Но на этом Круазон не остановился. У него возникла идея совершить своеобразное «кругосветное» путешествие. В  2012 году он проплыл из Папуа Новой Гвинеи в Индонезию, соединив Океанию и Азию, пересек Красное море, связав Африку и Азию, и Гибралтарский пролив, соединив Европу и Африку. 18 августа 2012 года Круазон завершил свое путешествие переплыв между островами Малый Диомид и Большой Диомид, соединив Азию и Америку.

Любители изысканного вина сегодня могут приобщиться к празднованию Международного дня Пино Нуар.

Пино Нуар - это сорт темного винограда, из которого делают красное вино. Традиционно Пино Нуар выращивают во французском регионе Бургундия.

На протяжении веков этот сорт был основным на виноградниках, принадлежавших католической церкви. Монахи-цистерцианцы, известные своими тщательными практиками выращивания, сыграли важную роль в совершенствовании Пино Нуар.

Ученые сегодня могут отметить событие, посвященное химическому элементу, из которого состоит 24% массы Вселенной - День открытия гелия.

В 1868 году ученые Пьер Жюль Жансен и Джозеф Норман Локьер независимо друг от друга открыли новый элемент во время спектрального исследования Солнца.

В 1895 году химик Уильям Рэмзи экспериментально подтвердил существование газа гелия на Земле. А с 1905 года стало известно, что гелий в разной концентрации может содержаться в природном газе.

Также сегодня во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня противозачаточных таблеток. Событие посвящено информированию женщин о преимуществах и недостатках противозачаточных таблеток и их влияние на женский организм.

С 2021 года 18 августа проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню информирования о раке молочной железы.

Событие основано с целью подчеркнуть важность поиска лекарств от рака молочной железы и продемонстрировать поддержку общества людей, страдающих этой болезнью.

По статистике, одна из восьми женщин на нашей планете в течение жизни болеет инвазивным раком молочной железы.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Флора и Лавра.

Братья Флор и Лавр были каменщиками и проповедовали христианство. Как-то их пригласили построить языческий храм. По преданию, тогда они молитвами исцелили сына языческого жреца. И Жрец, и его сын приняли христианство и вместе с Флором и Лавром разрушили храм и скульптуры языческих идолов.

Когда братья вернулись домой, их схватили другие язычники, бросили в колодец и засыпали землей.

Нетленные мощи Флора и Лавра впоследствии были перенесены в Константинополь.

Именины 18 августа празднуют Лаврентий, Илларион, Михаил, Денис.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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