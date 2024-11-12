российский фрегат с «цирконами» провел учения в проливе Ла-Манш
Киев • УНН
Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» совершил учения в Ла-Манше. Экипаж отработал противодействие беспилотникам и провел тренировки по ПВО и противолодочной обороне.
Экипаж фрегата, оснащенного гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "циркон", провел учения по борьбе с терроризмом, отразив атаки воздушных и морских беспилотников условного противника.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Корабль - фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" пересек канал для выполнения задач в Атлантическом океане. За время пребывания в Ла-Манше корабль провел антитеррористические учения и тренировки по уклонению от опасных целей, сообщает российское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу северного флота.
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В частности, экипаж российского фрегата провел учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также серию тренировок по проведению спасательных операций с использованием палубной авиации.
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