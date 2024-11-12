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Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
14:05 • 32133 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

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«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
13:46 • 52976 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

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Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
12:28 • 64955 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

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Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский фрегат с «цирконами» провел учения в проливе Ла-Манш

российский фрегат с «цирконами» провел учения в проливе Ла-Манш

Киев  •  УНН

 • 7070 просмотра

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Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» совершил учения в Ла-Манше. Экипаж отработал противодействие беспилотникам и провел тренировки по ПВО и противолодочной обороне.

Экипаж фрегата, оснащенного гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "циркон", провел учения по борьбе с терроризмом, отразив атаки воздушных и морских беспилотников условного противника.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Корабль - фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" пересек канал для выполнения задач в Атлантическом океане. За время пребывания в Ла-Манше корабль провел антитеррористические учения и тренировки по уклонению от опасных целей, сообщает российское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу северного флота.

рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях9 нояб. 2024, 04:34 • 71320 просмотров

В частности, экипаж российского фрегата провел учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также серию тренировок по проведению спасательных операций с использованием палубной авиации.

«С целью обучения«: рф посетили почти 3800 северокорейцев-»студентов» - СМИ8 нояб. 2024, 15:37 • 37663 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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