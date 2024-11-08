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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«С целью обучения«: рф посетили почти 3800 северокорейцев-»студентов» - СМИ

«С целью обучения«: рф посетили почти 3800 северокорейцев-»студентов» - СМИ

Киев  •  УНН

15:37 • 5930 просмотра

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Почти 3800 граждан КНДР въехали в Россию «с целью обучения» в третьем квартале 2023 года. Это совпадает с сообщениями разведки об отправке северокорейских военных в РФ.

Усиление притока «студентов» из северной Кореи в Россию происходит на фоне сообщений западных и южнокорейской разведок об отправке военных кндр.

Пишет УНН со ссылкой на Медиазона.

Северокорейские солдаты, которые были дислоцированы в Россию для поддержки агрессивной войны против Украины, при въезде в рф могли официально указать, что учатся. В третьем квартале этого года 3765 северокорейцев поехали в Россию «с целью обучения». Это рекордное количество.

- сообщает отчет, на который ссылается издание «Медиазона».

Это «совпадает с сообщениями о развертывании в стране северокорейских войск», говорится в отчете.

Ранее количество северокорейских студентов в России было значительно ниже - например, в апреле этого года, по данным российских властей, их было 130.

Напомним,

Президент Украины заявил об эскалации войны из-за участия Северной Кореи в боевых действиях. Зеленский подчеркнул, что уступки агрессору являются неприемлемыми для Украины и самоубийством для Европы.

Южная Корея не исключает прямой отправки оружия в Украину7 ноября 2024, 12:12 • 30159 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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