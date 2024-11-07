Южная Корея не исключает прямой отправки оружия в Украину
Киев • УНН
Президент Южной Кореи Юн Сук-Йол рассматривает возможность прямых поставок оружия Украине. Решение будет зависеть от уровня вовлечения Северной Кореи в конфликт.
Президент Южной Кореи Юн Сук-Йол не исключает возможности скорректировать свою политику, чтобы разрешить поставки оружия.
Пишет УНН со ссылкой на France24.
На пресс-конференции в Сеуле в четверг президент Юн Сук Йол сообщил, что изучает возможность «отправки оружия непосредственно Киеву». До сих пор он выступал против этого из-за давней национальной политики, которая не позволяет ему вооружать страны, участвующие в активных конфликтах.
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Теперь, в зависимости от уровня вовлеченности Северной Кореи, мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки в несколько этапов
Юн Сук Йол также сообщил, что обсуждал северокорейский вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом и планирует встретиться с ним в «ближайшем будущем».
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