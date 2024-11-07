Южная Корея не исключает прямой отправки оружия в Украину

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 26232 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 126853 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 117301 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141432 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157710 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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Южная Корея не исключает прямой отправки оружия в Украину

Южная Корея не исключает прямой отправки оружия в Украину

Киев  •  УНН

12:12 • 2414 просмотра

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Президент Южной Кореи Юн Сук-Йол рассматривает возможность прямых поставок оружия Украине. Решение будет зависеть от уровня вовлечения Северной Кореи в конфликт.

Президент Южной Кореи Юн Сук-Йол не исключает возможности скорректировать свою политику, чтобы разрешить поставки оружия.

Пишет УНН со ссылкой на France24.

На пресс-конференции в Сеуле в четверг президент Юн Сук Йол сообщил, что изучает возможность «отправки оружия непосредственно Киеву». До сих пор он выступал против этого из-за давней национальной политики, которая не позволяет ему вооружать страны, участвующие в активных конфликтах.

Северная Корея запустила по меньшей мере 7 баллистических ракет, которые пролетели около 400 километров5 ноября 2024, 07:31 • 16513 просмотров

Теперь, в зависимости от уровня вовлеченности Северной Кореи, мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки в несколько этапов

- заявил президент Южной Кореи Юн Сук-Йол на пресс-конференции в Сеуле.

Юн Сук Йол также сообщил, что обсуждал северокорейский вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом и планирует встретиться с ним в «ближайшем будущем».

Отправка войск КНДР на помощь рф: у Зеленского рассказали, как будут реагировать Сеул и Киев30 октября 2024, 21:20 • 21966 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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