Северная Корея запустила по меньшей мере 7 баллистических ракет, которые пролетели около 400 километров
Киев • УНН
Северная Корея осуществила запуск семи баллистических ракет, которые пролетели 400 км и достигли высоты 100 км. Запуск состоялся за несколько часов до начала голосования на президентских выборах в США.
Министерство обороны Японии сообщило, что ракеты малой дальности были выпущены из района западного побережья Северной Кореи в северо-восточном направлении.
Пишет УНН со ссылкой на NHK и Reuters.
Министр обороны Японии Ген Накатани сообщил, что в этот вторник Северная Корея запустила по меньшей мере семь баллистических ракет, которые пролетели на расстояние 400 километров и достигли высоты 100 километров, и все они упали за пределы исключительной экономической зоны Японии.
Ракеты были запущены около 7:30 утра во вторник (22:30 по Гринвичу в понедельник) из окрестностей Саривона, провинции Северный Хванхэ. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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Новый запуск последовал за испытанием Северной Кореей на прошлой неделе огромной новой твердотопливной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (Hwasong-19). Интересно, что запуск баллистических ракет произошел за несколько часов до начала голосования на президентских выборах в США.
Напомним,
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