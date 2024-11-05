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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северная Корея запустила по меньшей мере 7 баллистических ракет, которые пролетели около 400 километров

Северная Корея запустила по меньшей мере 7 баллистических ракет, которые пролетели около 400 километров

Киев  •  УНН

07:31 • 1783 просмотра

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Северная Корея осуществила запуск семи баллистических ракет, которые пролетели 400 км и достигли высоты 100 км. Запуск состоялся за несколько часов до начала голосования на президентских выборах в США.

Министерство обороны Японии сообщило, что ракеты малой дальности  были выпущены из района западного побережья Северной Кореи в северо-восточном направлении.

Пишет УНН со ссылкой на NHK и Reuters.

Министр обороны Японии Ген Накатани сообщил, что в этот вторник Северная Корея запустила по меньшей мере семь баллистических ракет, которые пролетели на расстояние 400 километров и достигли высоты 100 километров, и все они упали за пределы исключительной экономической зоны Японии.

Ракеты были запущены около 7:30 утра во вторник (22:30 по Гринвичу в понедельник) из окрестностей Саривона, провинции Северный Хванхэ. Об этом  сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Новый запуск последовал за испытанием Северной Кореей на прошлой неделе огромной новой твердотопливной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (Hwasong-19). Интересно, что запуск баллистических ракет произошел за несколько часов до начала голосования на президентских выборах в США.

Напомним,

Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с привлечением бомбардировщика B-1B 

Япония запустила спутник оборонной связи новой флагманской ракетой H34 ноября 2024, 14:55 • 16515 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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