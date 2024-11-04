В Курской области рф уже 11 тысяч военных КНДР - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в курскую область рф прибыло уже 11 тыс. военных КНДР, а партнеры до сих пор не отреагировали на это, передает УНН.

"Был сегодня отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории россии. Уже 11 тыс. в курской области. Мы видим увеличение количества северокорейцев, и не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", - сказал Зеленский.

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россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, вооружив их "по-пехотному" - минометами, автоматами, пулемётами и другим оружием.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против украинского государства, отметив, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию.