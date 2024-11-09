рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях
Киев • УНН
В Черном море находится один вражеский корабль с 4 ракетами "Калибр", в Средиземном - один с 8 ракетами. Через Керченский пролив за сутки прошло 10 судов.
Ситуация на море по состоянию на 9 ноября вражеские корабли с ракетами "Калибр" в Черном и Средиземном морях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По состоянию на 9 ноября 2024 года в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", с возможностью запуска до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей пока нет. В то же время в Средиземном море также зафиксирован один вражеский корабль, оснащенный ракетами "Калибр", который может осуществить залп до 8 ракет.
В течение суток, в интересах террористического государства, через Керченский пролив осуществили движение 10 судов. Из них 2 судна направились в Черное море, одно из которых продолжило движение в направлении пролива Босфор, а еще 8 судов вышли в Азовское море, из которых 2 двигались из пролива Босфор.
В Черном море рф удерживает один ракетоноситель: залп 4 калибра6 ноября 2024, 05:24 • 24997 просмотров