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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море рф удерживает один ракетоноситель: залп 4 калибра

В Черном море рф удерживает один ракетоноситель: залп 4 калибра

Киев  •  УНН

05:24 • 1957 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море также один корабль с 8 ракетами "Калибр".

По состоянию на утро понедельника, 6 ноября, российская армия удерживает в Черном море один военный корабль. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 1 судно, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 1 судно, из них 0 двигались из пролива Босфор.
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Ничего не свидетельствует о планах возвращения флота рф в Крым - Плетенчук5 ноября 2024, 13:50 • 17941 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
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