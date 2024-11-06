В Черном море рф удерживает один ракетоноситель: залп 4 калибра
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море также один корабль с 8 ракетами "Калибр".
По состоянию на утро понедельника, 6 ноября, российская армия удерживает в Черном море один военный корабль. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 1 судно, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 1 судно, из них 0 двигались из пролива Босфор.
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