Ничего не свидетельствует о планах возвращения флота рф в Крым - Плетенчук
Киев • УНН
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал информацию об использовании россиянами запасного командного пункта в Севастополе. По его словам, пока нет никаких признаков возвращения российского флота в Крым.
Пока ничего не свидетельствует о планах возвращения флота россии в Крым. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Плетенчук прокомментировал информацию которую распространяет партизанское движение АТЕШ в Телеграмме о том, что россияне начали использовать ранее заброшенный запасной командный пункт черноморского флота в Севастополе.
"На самом деле даже если эта информация подтвердится, то это может лишь свидетельствовать о том, что они хотят добавить работы украинской разведке для того, чтобы в дальнейшем нам было легче нанести поражение по пунктам базирования. Крым находится гораздо ближе к материковой части чем Новороссийск ... Поэтому, если эта информация подтвердиться, то это будет выглядеть немного странно", - сказал Плетенчук.
Он отметил, что это не обязательно должно быть связано с какими-то планами рф по возможному возвращению в Крым.
"Это не обязательно должно быть связано с какими-то планами относительно возможного возвращения в Крым. Пока ничто не говорит о том, что у россиян появляется хотя бы какая-то на это надежда", - заявил Плетенчук.
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