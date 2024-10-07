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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГУР вывело из строя российский корабль "александр обухов"

ГУР вывело из строя российский корабль "александр обухов"

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:40  •  6006 просмотра

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В результате операции ГУР поврежден тральщик балтийского флота рф «александр обухов». Корабль получил серьезные повреждения двигателя из-за попадания воды и встал на капитальный ремонт.

В результате успешной операции ГУР выведен из строя тральщик балтийского флота вс рф "александр обухов". Об этом в понедельник рассказали в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН

 Корабль, который базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство,  получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "обухов" захлебнулся

- говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой - поврежденный двигатель М-503 дволи дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий, указали в ГУР.

И добавили, что выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле этого года, проходил ремонтные работы в городе санкт-петербург.  

 "Обухов" - уже второй обезвреженный корабль балтийского флота вс рф за последние полгода.  Напомним, в апреле 2024-го в результате операции ГУР МО Украины "Рыбалка" был выведен из строя ракетный катер "Серпухов"

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война