ГУР вывело из строя российский корабль "александр обухов"

В результате успешной операции ГУР выведен из строя тральщик балтийского флота вс рф "александр обухов". Об этом в понедельник рассказали в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

Корабль, который базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство, получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "обухов" захлебнулся - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой - поврежденный двигатель М-503 дволи дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий, указали в ГУР.

И добавили, что выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле этого года, проходил ремонтные работы в городе санкт-петербург.

"Обухов" - уже второй обезвреженный корабль балтийского флота вс рф за последние полгода. Напомним, в апреле 2024-го в результате операции ГУР МО Украины "Рыбалка" был выведен из строя ракетный катер "Серпухов".