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ГУР вивело з ладу російський корабель "алєксандр обухов"

ГУР вивело з ладу російський корабель "алєксандр обухов"

Київ • УНН

 • 13340 перегляди

Внаслідок операції ГУР пошкоджено тральщик балтійського флоту рф "алєксандр обухов". Корабель зазнав серйозних пошкоджень двигуна через потрапляння води і став на капітальний ремонт.

Внаслідок успішної операції ГУР виведено з ладу тральщик балтійського флоту зс рф "алєксандр обухов". Про це у понеділок розповіли в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН

 Корабель, який базувався у місті балтійськ та мав виходити на бойове чергування,  зазнав важких пошкоджень- через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "обухов" захлинувся

- йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний, вказали в ГУР.

Та додали, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті санкт-петербург.  

 "Обухов" ― вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту зс рф за останні півроку.  Нагадаємо, у квітні 2024-го внаслідок операції ГУР МО України "Рибалка" було виведено з ладу ракетний катер "сєрпухов"

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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