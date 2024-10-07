ГУР вивело з ладу російський корабель "алєксандр обухов"
Київ • УНН
Внаслідок операції ГУР пошкоджено тральщик балтійського флоту рф "алєксандр обухов". Корабель зазнав серйозних пошкоджень двигуна через потрапляння води і став на капітальний ремонт.
Внаслідок успішної операції ГУР виведено з ладу тральщик балтійського флоту зс рф "алєксандр обухов". Про це у понеділок розповіли в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
Корабель, який базувався у місті балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень- через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "обухов" захлинувся
Зазначається, що тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний, вказали в ГУР.
Та додали, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті санкт-петербург.
"Обухов" ― вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту зс рф за останні півроку. Нагадаємо, у квітні 2024-го внаслідок операції ГУР МО України "Рибалка" було виведено з ладу ракетний катер "сєрпухов".