Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Следственный судья обязал Жерара Депардье предстать перед судом по делу о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии над Шарлоттой Арну в 2018 году. В общей сложности более 20 женщин обвиняют актера в насилии.

Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Следственный судья обязал актера Жерара Депардье предстать перед судом по делу о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии над актрисой Шарлоттой Арну. Об этом сообщает издание AFP, передает УНН.

Детали

Французский следственный судья обязал икону кинематографа Жерара Депардье предстать перед судом по делу о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии над актрисой Шарлоттой Арну в 2018 году

- сообщило издание.

Дополнение

Французского актера Жерара Депардье будут судить по обвинению в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок в 2021 году. Всего более 20 женщин обвиняют актера в насилии.

Депардье, которому грозит до пяти лет тюрьмы за сексуальные домогательства на съемочной площадке, дал свои первые показания в суде в Париже. В свое оправдание Депардье сказал, что у него "русская натура", поэтому его поведение иногда воспринимается как хамское.

В мае французский суд признал актера виновным в насилии в отношении женщины. Это первое дело, дошедшее до суда, хотя около 20 женщин обвиняют его в аналогичных преступлениях.

Павел Башинский

Париж