Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Следственный судья обязал актера Жерара Депардье предстать перед судом по делу о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии над актрисой Шарлоттой Арну. Об этом сообщает издание AFP, передает УНН.

Детали

Французский следственный судья обязал икону кинематографа Жерара Депардье предстать перед судом по делу о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии над актрисой Шарлоттой Арну в 2018 году - сообщило издание.

Дополнение

Французского актера Жерара Депардье будут судить по обвинению в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок в 2021 году. Всего более 20 женщин обвиняют актера в насилии.

Депардье, которому грозит до пяти лет тюрьмы за сексуальные домогательства на съемочной площадке, дал свои первые показания в суде в Париже. В свое оправдание Депардье сказал, что у него "русская натура", поэтому его поведение иногда воспринимается как хамское.

В мае французский суд признал актера виновным в насилии в отношении женщины. Это первое дело, дошедшее до суда, хотя около 20 женщин обвиняют его в аналогичных преступлениях.