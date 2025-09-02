Жерар Депардьє постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні

$41.370.05
11:50 • 21488 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 45846 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 83902 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 100400 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 57028 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 116824 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 44581 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 79978 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52571 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 106885 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 21488 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 83902 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 100400 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 65105 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 116824 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 17228 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 20655 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 35905 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 79978 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 67659 перегляди
Жерар Депардьє постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Слідчий суддя зобов'язав Жерара Депардьє постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство над Шарлоттою Арну у 2018 році. Загалом понад 20 жінок звинувачують актора у насильстві.

Жерар Депардьє постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні

Слідчий суддя зобов'язав актора Жерара Депардьє постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство над акторкою Шарлоттою Арну. Про це повідомляє видання AFP, передає УНН.

Деталі

Французький слідчий суддя зобов'язав ікону кінематографа Жерара Депардьє постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство над акторкою Шарлоттою Арну у 2018 році

- повідомило видання.

Доповнення

Французького актора Жерара Депардьє судитимуть за звинуваченням у сексуальних домаганнях до двох жінок під час зйомок у 2021 році. Загалом понад 20 жінок звинувачують актора у насильстві.

Депардьє, якому загрожує до п'яти років ув'язнення за сексуальні домагання на знімальному майданчику, дав свої перші свідчення на суді в Парижі. У своє виправдання Депардьє сказав, що у нього "російська натура", тому його поведінка іноді сприймається як хамська.

У травні французький суд визнав актора винним у насильстві щодо жінки. Це перша справа, що дійшла до суду, хоча близько 20 жінок звинувачують його в аналогічних злочинах.

Павло Башинський

Кримінал та НПНовини Світу
Париж