Жерар Депардьє постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні

Слідчий суддя зобов'язав актора Жерара Депардьє постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство над акторкою Шарлоттою Арну. Про це повідомляє видання AFP, передає УНН.

Деталі

Французький слідчий суддя зобов'язав ікону кінематографа Жерара Депардьє постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство над акторкою Шарлоттою Арну у 2018 році - повідомило видання.

Доповнення

Французького актора Жерара Депардьє судитимуть за звинуваченням у сексуальних домаганнях до двох жінок під час зйомок у 2021 році. Загалом понад 20 жінок звинувачують актора у насильстві.

Депардьє, якому загрожує до п'яти років ув'язнення за сексуальні домагання на знімальному майданчику, дав свої перші свідчення на суді в Парижі. У своє виправдання Депардьє сказав, що у нього "російська натура", тому його поведінка іноді сприймається як хамська.

У травні французький суд визнав актора винним у насильстві щодо жінки. Це перша справа, що дійшла до суду, хоча близько 20 жінок звинувачують його в аналогічних злочинах.