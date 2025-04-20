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Первый трофей за два года: Свитолина выиграла теннисный турнир в Руане

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Руане, завоевав первый титул за два года и 18-й в карьере. В финале она победила сербку Ольгу Данилович со счетом 6:4, 7:6(10:8).

Первый трофей за два года: Свитолина выиграла теннисный турнир в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла в воскресенье турнир WTA 250 во французском городе Руан. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира серии WTA 250, проходившего во французском Руане.

На пути к триумфу Элина не проиграла ни одного сета и обыграла четырех соперниц, в том числе соотечественницу Ангелину Калинину.

В финале украинка сошлась с сербкой Ольгой Данилович и в сверхнапряженном матче одержала победу - 6:4, 7:6(10:8)!

Это первый титул Элины за два сезона и 18-й в карьере — предыдущую победу она праздновала в 2023 году в Страсбурге

- говорится в сообщении.

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Ольга Розгон

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