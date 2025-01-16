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Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем

Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем

Київ • УНН

 • 26679 перегляди

Еліна Світоліна перемогла американку Керолайн Доулгайд у другому колі Australian Open з рахунком 6:1, 6:4. Даяна Ястремська також пройшла до третього кола турніру, перемігши Данку Ковинич.

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем, обігравши в двох сетах другого кола Australian Open американку Керолайн Доулгайд. Також тенестенісистка истка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Australian Open-2025.

Про це пише УНН з посиланням на Суспільне Спорт, передає УНН.

Деталі

Еліна Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем – обіграла в двох сетах другого кола Australian Open американку Керолайн Доулгайд (6:1, 6:4). Світоліна – перша українка в історії, яка дісталася позначки в 100 перемог на турнірах Грендслем

 - пише видання.

Також українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Australian Open-2025. Сталося це за підсумками матчу проти представниці Чорногорії Данки Ковинич. У матчі третього раунду Ястремська зіграє проти Єлени Рибакіної з Казахстану (№6 посіву на турнірі).

Нагадаємо

Українка Анастасія Меркушин стала бронзовою призеркою у короткій індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі (Словаччина).

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
elina-svitolinaЕліна Світоліна
ukrainaУкраїна
kazakhstanКазахстан

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