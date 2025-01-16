Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем, обігравши в двох сетах другого кола Australian Open американку Керолайн Доулгайд. Також тенестенісистка истка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Australian Open-2025.

Про це пише УНН з посиланням на Суспільне Спорт, передає УНН.

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Еліна Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем – обіграла в двох сетах другого кола Australian Open американку Керолайн Доулгайд (6:1, 6:4). Світоліна – перша українка в історії, яка дісталася позначки в 100 перемог на турнірах Грендслем