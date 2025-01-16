Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем
Київ • УНН
Еліна Світоліна перемогла американку Керолайн Доулгайд у другому колі Australian Open з рахунком 6:1, 6:4. Даяна Ястремська також пройшла до третього кола турніру, перемігши Данку Ковинич.
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем, обігравши в двох сетах другого кола Australian Open американку Керолайн Доулгайд. Також тенестенісистка истка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Australian Open-2025.
Про це пише УНН з посиланням на Суспільне Спорт, передає УНН.
Деталі
Еліна Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем – обіграла в двох сетах другого кола Australian Open американку Керолайн Доулгайд (6:1, 6:4). Світоліна – перша українка в історії, яка дісталася позначки в 100 перемог на турнірах Грендслем
Також українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Australian Open-2025. Сталося це за підсумками матчу проти представниці Чорногорії Данки Ковинич. У матчі третього раунду Ястремська зіграє проти Єлени Рибакіної з Казахстану (№6 посіву на турнірі).
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