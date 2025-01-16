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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Свитолина выиграла 100-й матч в карьере на уровне Грэндслем

Свитолина выиграла 100-й матч в карьере на уровне Грэндслем

Киев  •  УНН

 • 4104 просмотра

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Элина Свитолина победила американку Кэролайн Доулгайд во втором круге Australian Open со счётом 6:1, 6:4. Даяна Ястремская также прошла в третий круг турнира, победив Данку Ковинич.

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла 100-й матч в карьере на уровне Грэндслем, обыграв в двух сетах второго круга Australian Open американку Кэролайн Доулгайд. Также теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Australian Open-2025.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне Спорт, передает УНН.

Детали

Элина Свитолина выиграла 100-й матч в карьере на уровне Грэндслем - обыграла в двух сетах второго круга Australian Open американку Кэролайн Доулгайд (6:1, 6:4). Свитолина - первая украинка в истории, которая добралась до отметки в 100 побед на турнирах Грэндслем

 - пишет издание.

Также украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Australian Open-2025. Произошло это по итогам матча против представительницы Черногории Данки Ковинич. В матче третьего раунда Ястремская сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№6 посева на турнире).

Напомним,

Украинка Анастасия Меркушин стала бронзовым призером в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
elina-svitolinaЭлина Свитолина
ukrainaУкраина
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