Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла 100-й матч в карьере на уровне Грэндслем, обыграв в двух сетах второго круга Australian Open американку Кэролайн Доулгайд. Также теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Australian Open-2025.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне Спорт, передает УНН.

Детали

Элина Свитолина выиграла 100-й матч в карьере на уровне Грэндслем - обыграла в двух сетах второго круга Australian Open американку Кэролайн Доулгайд (6:1, 6:4). Свитолина - первая украинка в истории, которая добралась до отметки в 100 побед на турнирах Грэндслем - пишет издание.

Также украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Australian Open-2025. Произошло это по итогам матча против представительницы Черногории Данки Ковинич. В матче третьего раунда Ястремская сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№6 посева на турнире).

Напомним,

Украинка Анастасия Меркушин стала бронзовым призером в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).