Новий сезон біатлонного Кубка IBU: Україна здобула першу медаль
Київ • УНН
Анастасія Меркушина виборола бронзову нагороду в короткій індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі. Спортсменка показала бездоганну стрільбу та фінішувала з відставанням +48,4 секунди від переможниці.
Українка Анастасія Меркушин стала бронзовою призеркою у короткій індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі (Словаччина), передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
На подіумі спорсмени розташувались так:
1. Кароліне Ердаль (0+0+1+0) 38:00,2.
2. Вольдія Ґальмас Полен (0+0+0+1) +9,9.
3. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +48,4.
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