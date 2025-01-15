Новий сезон біатлонного Кубка IBU: Україна здобула першу медаль

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Анастасія Меркушина виборола бронзову нагороду в короткій індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі. Спортсменка показала бездоганну стрільбу та фінішувала з відставанням +48,4 секунди від переможниці.

Українка Анастасія Меркушин стала бронзовою призеркою у короткій індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі (Словаччина), передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

На подіумі спорсмени розташувались так:

1. Кароліне Ердаль (0+0+1+0) 38:00,2.

2. Вольдія Ґальмас Полен (0+0+0+1) +9,9.

3. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +48,4.

Український біатлоніст двічі підняв прапор на церемонії Кубка світу в Обергофі11.01.25, 23:23 • 27918 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна

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