Український біатлоніст двічі підняв прапор на церемонії Кубка світу в Обергофі

Український прапор двічі з'являється на церемонії Кубка світу з біатлону в Обергофі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

На етапі Кубка світу з біатлону, що триває в німецькому Обергофі, український спортсмен Дмитро Підручний двічі поспіль став учасником квіткової церемонії, демонструючи прапор України на міжнародній арені.

У спринтерській гонці серед чоловіків Підручний фінішував четвертим, забезпечивши собі місце серед кращих. Під час церемонії квітів він розгорнув прапор України, що підтримали норвезькі спортсмени, які також брали участь у змаганні.

Наступного дня в гонці переслідування Дмитро посів шосту позицію, знову піднявшись на церемонію. На цей раз символ України тримали всі учасники нагородження, серед яких були не лише норвезькі медалісти, але й французькі спортсмени, які доповнили склад найкращих.

російського біатлоніста Устюгова позбавили золотої та бронзової медалей Олімпіади у Ванкувері