Украинский биатлонист дважды поднял флаг на церемонии Кубка мира в Оберхофе
Киев • УНН
Дмитрий Пидручный занял 4 место в спринте и 6 место в гонке преследования на этапе Кубка мира. На обеих церемониях награждения спортсмены продемонстрировали украинский флаг.
Украинский флаг дважды появляется на церемонии Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, украинский спортсмен Дмитрий Пидручный дважды подряд стал участником цветочной церемонии, демонстрируя флаг Украины на международной арене.
В спринтерской гонке среди мужчин Пидручный финишировал четвертым, обеспечив себе место среди лучших. Во время церемонии цветов он развернул флаг Украины, что поддержали норвежские спортсмены, которые также участвовали в соревновании.
На следующий день в гонке преследования Дмитрий занял шестую позицию, снова поднявшись на церемонию. На этот раз символ Украины держали все участники награждения, среди которых были не только норвежские медалисты, но и французские спортсмены, которые дополнили состав лучших.
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