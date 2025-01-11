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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский биатлонист дважды поднял флаг на церемонии Кубка мира в Оберхофе

Украинский биатлонист дважды поднял флаг на церемонии Кубка мира в Оберхофе

Киев  •  УНН

 • 3235 просмотра

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Дмитрий Пидручный занял 4 место в спринте и 6 место в гонке преследования на этапе Кубка мира. На обеих церемониях награждения спортсмены продемонстрировали украинский флаг.

Украинский флаг дважды появляется на церемонии Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, украинский спортсмен Дмитрий Пидручный дважды подряд стал участником цветочной церемонии, демонстрируя флаг Украины на международной арене. 

В спринтерской гонке среди мужчин Пидручный финишировал четвертым, обеспечив себе место среди лучших. Во время церемонии цветов он развернул флаг Украины, что поддержали норвежские спортсмены, которые также участвовали в соревновании. 

На следующий день в гонке преследования Дмитрий занял шестую позицию, снова поднявшись на церемонию. На этот раз символ Украины держали все участники награждения, среди которых были не только норвежские медалисты, но и французские спортсмены, которые дополнили состав лучших. 

российского биатлониста Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады в Ванкувере26.11.24, 17:08 • 18198 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
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