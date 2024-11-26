российского биатлониста Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады в Ванкувере

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил. Спортсмена лишили золотой и бронзовой Олимпиады в Ванкувере 2010 года.

Об этом говорится в сообщении Международного союза биатлонистов, передает УНН.

детали

Как сообщает Международный союз биатлонистов, апелляционный суд Спортивного арбитражного суда подтвердил выводы антидопингового отдела, который установил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил на основе аномалий, обнаруженных в его биологическом паспорте спортсмена.

Устюгов был наказан четырехлетним сроком дисквалификации, а также суд аннулировал все результаты в период с 24 января 2010 года до его завершения карьеры в конце сезона 2013/2014, в том числе он был лишен золотой и бронзовой медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх в Ванкувере 2010.

В феврале CAS аннулировал все результаты спортсмена с 2010 по 2014 год, включая золото Сочи-2014.Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии (SFT), но такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям.

Дополнение

Устюгов-двукратный чемпион мира среди юниоров, олимпийский чемпион 2010 года в массовом старте и бронзовый призер в эстафете 4х7,5 км, заслуженный мастер спорта России (2010), победитель 3 этапов Кубка мира, победитель малого зачета Кубка мира в масс-старте (2009-2010), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2011, двукратный вице-чемпион Европы.Устюгов получил золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года, но был признан виновным в использовании допинга (оксандролона), из-за чего все его результаты с 27 августа 2013 года до конца Кубка 2013-2014 годах были аннулированы.

Напомним

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, который заявлял, что не видит разницы между украинским и российским народами и называл войну рф против Украины "специальной военной операцией", выиграл суд в Лозанне против Украинской ассоциации футбола. Суд обязал УАФ снять санкции с Тимощука, которые были введены после полномасштабного вторжения за поддержку войны.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград 34 человек, в том числе и Тимощука.