Новый сезон биатлонного Кубка IBU: Украина завоевала первую медаль
Киев • УНН
Анастасия Меркушина завоевала бронзовую награду в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Спортсменка показала безупречную стрельбу и финишировала с отставанием +48,4 секунды от победительницы.
Украинка Анастасия Меркушин стала бронзовым призером в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия), передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
На подиуме спортсмены расположились так:
1. Каролине Эрдаль (0+0+1+0) 38:00,2.
2. Вольдия Гальмас Полен (0+0+0+1) +9,9.
3. Анастасия Меркушина (0+0+0+0+0) +48,4.
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