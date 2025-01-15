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Новый сезон биатлонного Кубка IBU: Украина завоевала первую медаль

Киев  •  УНН

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Анастасия Меркушина завоевала бронзовую награду в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Спортсменка показала безупречную стрельбу и финишировала с отставанием +48,4 секунды от победительницы.

Украинка Анастасия Меркушин стала бронзовым призером в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия), передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

На подиуме спортсмены расположились так:

1. Каролине Эрдаль (0+0+1+0) 38:00,2.

2. Вольдия Гальмас Полен (0+0+0+1) +9,9.

3. Анастасия Меркушина (0+0+0+0+0) +48,4.

Украинский биатлонист дважды поднял флаг на церемонии Кубка мира в Оберхофе11.01.25, 23:23 • 24615 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
slovakiyaСловакия
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