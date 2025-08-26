Світоліна розбила ракетку після програшу на старті US Open

$41.280.07
47.910.07
ukenru
05:36 • 1410 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 16039 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 101721 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 67173 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 66470 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 192004 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184220 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70384 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67445 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 67466 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
74%
748мм
Популярнi новини
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 10738 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 13299 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44 • 2618 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 4376 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 4830 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 85517 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 101714 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 192001 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184218 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 140068 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 12059 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 85517 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 59848 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 96461 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 77601 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Гривня
Долар США
Крилата ракета

Світоліна розбила ракетку після програшу на старті US Open

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла 97-й ракетці світу Анні Бондар у першому раунді US Open. Після матчу Світоліна зламала ракетку.

Світоліна розбила ракетку після програшу на старті US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна зламала ракетку після програшу 97-й ракетці світу у стартовому матчі на US Open, повідомив спортивний журналіст Жозе Моргадо у X, показавши фото, пише УНН.

 Деталі

"Еліна Світоліна, 12-й сіяний гравець, вибула в першому раунді проти Анни Бондар з рахунком 6-2, 6-4. Знищила ракетку, перш ніж досягти сітки для рукостискання", - написав Моргадо.

Як зазначає "Великий теніс України", Світоліна вперше з 2014 року не змогла подолати стартовий раунд у Нью-Йорку, а на турнірах Grand Slam таке трапилося для неї вперше з Вімблдону-2018 (тоді поступилася німкені Тетяні Марії).

Зустріч тривала 100 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, припустилася восьми подвійних помилок (у Бондар - два ейси і дві подвійні), зробила один брейк і програла чотири гейми на своїй подачі.

Це була вже третя зустріч тенісисток у цьому сезоні. У двох попередніх поєдинках - на Ролан Гаррос і Вімблдоні - перемогу здобула українка у двох сетах.

Ця поразка стала для Еліни третьою поспіль, і це її найдовша невдала серія від квітня 2023 року, коли вона проводила перші турніри після народження доньки та повернення в Тур. Програш 97-й ракетці світу - найбільш низькорейтингова поразка для Світоліної від червня минулого року, коли вона поступилася Каролін Возняцкі (№112 WTA) в Бад-Гомбурзі.

За свій виступ на US Open Еліна Світоліна заробила $110 000 призових і 10 рейтингових очок.

Перший трофей за два роки: Світоліна виграла тенісний турнір в Руані20.04.25, 19:49 • 4236 переглядiв

Юлія Шрамко

Спорт
Еліна Світоліна