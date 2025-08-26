Світоліна розбила ракетку після програшу на старті US Open
Київ • УНН
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла 97-й ракетці світу Анні Бондар у першому раунді US Open. Після матчу Світоліна зламала ракетку.
Українська тенісистка Еліна Світоліна зламала ракетку після програшу 97-й ракетці світу у стартовому матчі на US Open, повідомив спортивний журналіст Жозе Моргадо у X, показавши фото, пише УНН.
Деталі
"Еліна Світоліна, 12-й сіяний гравець, вибула в першому раунді проти Анни Бондар з рахунком 6-2, 6-4. Знищила ракетку, перш ніж досягти сітки для рукостискання", - написав Моргадо.
Як зазначає "Великий теніс України", Світоліна вперше з 2014 року не змогла подолати стартовий раунд у Нью-Йорку, а на турнірах Grand Slam таке трапилося для неї вперше з Вімблдону-2018 (тоді поступилася німкені Тетяні Марії).
Зустріч тривала 100 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, припустилася восьми подвійних помилок (у Бондар - два ейси і дві подвійні), зробила один брейк і програла чотири гейми на своїй подачі.
Це була вже третя зустріч тенісисток у цьому сезоні. У двох попередніх поєдинках - на Ролан Гаррос і Вімблдоні - перемогу здобула українка у двох сетах.
Ця поразка стала для Еліни третьою поспіль, і це її найдовша невдала серія від квітня 2023 року, коли вона проводила перші турніри після народження доньки та повернення в Тур. Програш 97-й ракетці світу - найбільш низькорейтингова поразка для Світоліної від червня минулого року, коли вона поступилася Каролін Возняцкі (№112 WTA) в Бад-Гомбурзі.
За свій виступ на US Open Еліна Світоліна заробила $110 000 призових і 10 рейтингових очок.
