Свитолина разбила ракетку после проигрыша на старте US Open

$41.280.07
47.910.07
ukenru
05:36 • 1122 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 15843 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 101354 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 66994 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 66323 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 191768 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 184003 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70357 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67425 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 67432 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
75%
748мм
Популярные новости
На фронте произошло 136 боестолкновений, из них 43 - на Покровском направлении25 августа, 20:10 • 4088 просмотра
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале25 августа, 22:27 • 10603 просмотра
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС01:35 • 13181 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 4126 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 4584 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 85279 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 101345 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 191759 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 183998 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 139911 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Йонас Гар Стере
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 11983 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 85279 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 59749 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 96363 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 77514 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Гривна
Доллар США
Крылатая ракета

Свитолина разбила ракетку после проигрыша на старте US Open

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла 97-й ракетке мира Анне Бондарь в первом раунде US Open. После матча Свитолина сломала ракетку.

Свитолина разбила ракетку после проигрыша на старте US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина сломала ракетку после проигрыша 97-й ракетке мира в стартовом матче на US Open, сообщил спортивный журналист Жозе Моргадо в X, показав фото, пишет УНН.

Подробности

"Элина Свитолина, 12-й сеяный игрок, выбыла в первом раунде против Анны Бондарь со счетом 6-2, 6-4. Уничтожила ракетку, прежде чем дойти до сетки для рукопожатия", - написал Моргадо.

Как отмечает "Большой теннис Украины", Свитолина впервые с 2014 года не смогла преодолеть стартовый раунд в Нью-Йорке, а на турнирах Grand Slam такое случилось для нее впервые с Уимблдона-2018 (тогда уступила немке Татьяне Марии).

Встреча длилась 100 минут. Свитолина дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок (у Бондарь - два эйса и две двойные), сделала один брейк и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Это была уже третья встреча теннисисток в этом сезоне. В двух предыдущих поединках - на Ролан Гаррос и Уимблдоне - победу одержала украинка в двух сетах.

Это поражение стало для Элины третьим подряд, и это ее самая длинная неудачная серия с апреля 2023 года, когда она проводила первые турниры после рождения дочери и возвращения в Тур. Проигрыш 97-й ракетке мира - самое низкорейтинговое поражение для Свитолиной с июня прошлого года, когда она уступила Каролин Возняцки (№112 WTA) в Бад-Хомбурге.

За свое выступление на US Open Элина Свитолина заработала $110 000 призовых и 10 рейтинговых очков.

Первый трофей за два года: Свитолина выиграла теннисный турнир в Руане20.04.25, 19:49 • 4236 просмотров

Юлия Шрамко

Спорт
Элина Свитолина