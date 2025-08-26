Свитолина разбила ракетку после проигрыша на старте US Open
Киев • УНН
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла 97-й ракетке мира Анне Бондарь в первом раунде US Open. После матча Свитолина сломала ракетку.
Украинская теннисистка Элина Свитолина сломала ракетку после проигрыша 97-й ракетке мира в стартовом матче на US Open, сообщил спортивный журналист Жозе Моргадо в X, показав фото, пишет УНН.
Подробности
"Элина Свитолина, 12-й сеяный игрок, выбыла в первом раунде против Анны Бондарь со счетом 6-2, 6-4. Уничтожила ракетку, прежде чем дойти до сетки для рукопожатия", - написал Моргадо.
Как отмечает "Большой теннис Украины", Свитолина впервые с 2014 года не смогла преодолеть стартовый раунд в Нью-Йорке, а на турнирах Grand Slam такое случилось для нее впервые с Уимблдона-2018 (тогда уступила немке Татьяне Марии).
Встреча длилась 100 минут. Свитолина дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок (у Бондарь - два эйса и две двойные), сделала один брейк и проиграла четыре гейма на своей подаче.
Это была уже третья встреча теннисисток в этом сезоне. В двух предыдущих поединках - на Ролан Гаррос и Уимблдоне - победу одержала украинка в двух сетах.
Это поражение стало для Элины третьим подряд, и это ее самая длинная неудачная серия с апреля 2023 года, когда она проводила первые турниры после рождения дочери и возвращения в Тур. Проигрыш 97-й ракетке мира - самое низкорейтинговое поражение для Свитолиной с июня прошлого года, когда она уступила Каролин Возняцки (№112 WTA) в Бад-Хомбурге.
За свое выступление на US Open Элина Свитолина заработала $110 000 призовых и 10 рейтинговых очков.
