Світоліна здобула перемогу і вийшла до чвертьфіналу Australian Open: що чекає далі?
Київ • УНН
Еліна Світоліна перемогла Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу Australian Open з рахунком 6:4, 6:1. Українська тенісистка втретє у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру та зіграє з переможницею матчу Кіз-Рибакіна.
Еліна Світоліна у третьому у своїй кар'єрі чвертьфіналі Australian Open. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Українська тенісистка здолала суперницю Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу.
Зустріч видалася напруженою: попри складний старт і відставання 1:4, Світоліна виграла шість геймів поспіль, завершивши перший сет із рахунком 6:4.
У другому сеті Еліна впевнено контролювала хід гри, особливо на подачах суперниці, що дозволило завершити партію з результатом 6:1. Таким чином, вона втретє у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу цього турніру Великого шолома.
У наступному раунді Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Медісон Кіз та Єленою Рибакіною. Турнір триває в Мельбурні, а українська тенісистка уже серед восьми найкращих гравчинь першого Мейджору року.
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