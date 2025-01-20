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Світоліна здобула перемогу і вийшла до чвертьфіналу Australian Open: що чекає далі?

Київ • УНН

 • 32365 перегляди

Еліна Світоліна перемогла Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу Australian Open з рахунком 6:4, 6:1. Українська тенісистка втретє у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру та зіграє з переможницею матчу Кіз-Рибакіна.

Еліна Світоліна у третьому у своїй кар'єрі чвертьфіналі Australian Open. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Українська тенісистка здолала суперницю Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу.

Зустріч видалася напруженою: попри складний старт і відставання 1:4, Світоліна виграла шість геймів поспіль, завершивши перший сет із рахунком 6:4.

У другому сеті Еліна впевнено контролювала хід гри, особливо на подачах суперниці, що дозволило завершити партію з результатом 6:1. Таким чином, вона втретє у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу цього турніру Великого шолома.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Медісон Кіз та Єленою Рибакіною. Турнір триває в Мельбурні, а українська тенісистка уже серед восьми найкращих гравчинь першого Мейджору року.

Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем16.01.25, 11:19 • 26679 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
elina-svitolinaЕліна Світоліна
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМіністерство молоді та спорту України
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