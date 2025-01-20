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Свитолина одержала победу и вышла в четвертьфинал Australian Open: что ждет дальше?

Свитолина одержала победу и вышла в четвертьфинал Australian Open: что ждет дальше?

Киев  •  УНН

 • 2583 просмотра

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Элина Свитолина победила Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала Australian Open со счетом 6:4, 6:1. Украинская теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победительницей матча Киз-Рибакина.

Элина Свитолина в третьем в своей карьере четвертьфинале Australian Open. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская теннисистка одолела соперницу Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала.

Встреча выдалась напряженной: несмотря на сложный старт и отставание 1:4, Свитолина выиграла шесть геймов подряд, завершив первый сет со счетом 6:4.

Во втором сете Элина уверенно контролировала ход игры, особенно на подачах соперницы, что позволило завершить партию с результатом 6:1. Таким образом, она в третий раз в своей карьере вышла в четвертьфинал этого турнира Большого шлема.

В следующем раунде Свитолина сыграет против победительницы матча между Мэдисон Киз и Еленой Рыбакиной. Турнир проходит в Мельбурне, а украинская теннисистка уже среди восьми лучших игроков первого Мейджора года.

Свитолина выиграла 100-й матч в карьере на уровне Грэндслем16.01.25, 11:19 • 23536 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
elina-svitolinaЭлина Свитолина
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
ukrainaУкраина

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