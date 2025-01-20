Свитолина одержала победу и вышла в четвертьфинал Australian Open: что ждет дальше?
Киев • УНН
Элина Свитолина победила Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала Australian Open со счетом 6:4, 6:1. Украинская теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победительницей матча Киз-Рибакина.
Элина Свитолина в третьем в своей карьере четвертьфинале Australian Open. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинская теннисистка одолела соперницу Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала.
Встреча выдалась напряженной: несмотря на сложный старт и отставание 1:4, Свитолина выиграла шесть геймов подряд, завершив первый сет со счетом 6:4.
Во втором сете Элина уверенно контролировала ход игры, особенно на подачах соперницы, что позволило завершить партию с результатом 6:1. Таким образом, она в третий раз в своей карьере вышла в четвертьфинал этого турнира Большого шлема.
В следующем раунде Свитолина сыграет против победительницы матча между Мэдисон Киз и Еленой Рыбакиной. Турнир проходит в Мельбурне, а украинская теннисистка уже среди восьми лучших игроков первого Мейджора года.
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