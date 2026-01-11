Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA в Окленді

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула свій 19-й титул WTA в одиночному розряді, повідомили у Мінмолодьспорту у неділю, пише УНН.

Деталі

Перша ракетка України перемогла на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

У фіналі Еліна Світоліна здолала китаянку Сюньюй Ван - 6:3; 7:6 (8:6).

Доповнення

Попередній турнір WTA Еліна Світоліна виграла у квітні 2025 року у французькому Руані.