06:05 • 10121 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 18519 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 29436 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 49402 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 37055 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 31115 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 35351 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 58236 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40112 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39547 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA в Окленді

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 в Окленді, перемігши Сюньюй Ван з рахунком 6:3; 7:6 (8:6). Це її 19-й титул WTA в одиночному розряді.

Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA в Окленді

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула свій 19-й титул WTA в одиночному розряді, повідомили у Мінмолодьспорту у неділю, пише УНН.

Деталі

Перша ракетка України перемогла на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

У фіналі Еліна Світоліна здолала китаянку Сюньюй Ван - 6:3; 7:6 (8:6).

Доповнення

Попередній турнір WTA Еліна Світоліна виграла у квітні 2025 року у французькому Руані.

Юлія Шрамко

Спорт