Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA в Окленді
Київ • УНН
Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 в Окленді, перемігши Сюньюй Ван з рахунком 6:3; 7:6 (8:6). Це її 19-й титул WTA в одиночному розряді.
Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула свій 19-й титул WTA в одиночному розряді, повідомили у Мінмолодьспорту у неділю, пише УНН.
Деталі
Перша ракетка України перемогла на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).
У фіналі Еліна Світоліна здолала китаянку Сюньюй Ван - 6:3; 7:6 (8:6).
Доповнення
Попередній турнір WTA Еліна Світоліна виграла у квітні 2025 року у французькому Руані.