Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир WTA в Окленде
Киев • УНН
Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала свой 19-й титул WTA в одиночном разряде, сообщили в Минмолодежьспорта в воскресенье, пишет УНН.
Детали
Первая ракетка Украины победила на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В финале Элина Свитолина одолела китаянку Сюньюй Ван - 6:3; 7:6 (8:6).
Дополнение
Предыдущий турнир WTA Элина Свитолина выиграла в апреле 2025 года во французском Руане.