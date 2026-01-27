Свитолина разгромила Гауфф из США за 59 минут и впервые вышла в полуфинал Australian Open

$43.130.01
Эксклюзив
10:00 • 6852 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 9150 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 12443 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 28424 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 75722 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 44841 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48324 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40379 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 65995 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30549 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 6850 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 38537 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 75720 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 65995 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 70942 просмотра
Свитолина разгромила Гауфф из США за 59 минут и впервые вышла в полуфинал Australian Open

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open, разгромив Коко Гауфф. Она вернется в топ-10 рейтинга PIF WTA впервые с октября 2021 года.

Свитолина разгромила Гауфф из США за 59 минут и впервые вышла в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила Коко Гауфф из США всего за три гейма в 59-минутном блице, выйдя в свой четвертый полуфинал турнира Большого шлема в карьере и первый на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В результате она вернется в топ-10 рейтинга PIF WTA впервые с октября 2021 года, сообщили в Женской теннисной ассоциации, пишет УНН.

Детали

12-й сеяной ракетке мира Свитолиной понадобилось всего 59 минут, чтобы продлить свою победную серию до 10 матчей подряд, победив 3-ю сеяную Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:1, 6:2. Она вышла в свой четвертый полуфинал турнира Большого шлема в карьере и первый на Открытом чемпионате Австралии.

В сентябре прошлого года Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года, ссылаясь на необходимость "восстановиться и перезарядиться". 31-летняя теннисистка стремительно ворвалась на корт после возвращения. В начале года в Окленде она завоевала свой 19-й титул в карьере, и сейчас находится на третьей по продолжительности победной серии на уровне тура в своей карьере (В 2017 году она выиграла 15 матчей подряд, а в 2025 году – 11 подряд).

Свитолина проиграла только один сет в 2026 году - Сонай Картал - в четвертьфинале Окленда. Свитолина уступала Картал со счетом 5-3 в третьем сете, прежде чем спастись со счетом 6-4, 6-7(2), 7-6(5). Теперь, как указано, ей гарантировано возвращение в топ-10 рейтинга PIF WTA впервые с октября 2021 года, согласно рейтингу, который будет опубликован в следующий понедельник.

"Неплохо, совсем неплохо, - сказала Свитолина в своем интервью на корте. -Я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска, это всегда было моей целью".

Победа Свитолиной над Гауфф – это ее 24-я победа над топ-5 в карьере. Четыре из этих побед были одержаны на турнирах Большого шлема, все с момента ее возвращения из декретного отпуска. Она сравняла счет в личных встречах с Гауфф – 2-2, включая 2-0 на Открытом чемпионате Австралии, победив американку со счетом 6-4, 6-3 во втором раунде 2021 года. Две победы Гауфф в серии произошли в 2024 году, в финале Окленда и третьем раунде Открытого чемпионата США – обе одержаны после проигрыша одного сета.

Украинка попытается выйти в свой первый финал Большого шлема против сеяной №1 Арины Сабаленко, которая также имеет 10-матчевую победную серию и лидирует в их личных встречах со счетом 5-1 (и 2-0 на открытых кортах с твердым покрытием). Единственная победа Свитолиной в серии произошла в полуфинале Страсбурга 2020 года; с того времени она выиграла только один сет в четырех встречах с Сабаленко. Предыдущие поражения Свитолиной в полуфиналах турниров Большого шлема были от Симоны Халеп на Уимблдоне 2019 года, Серены Уильямс на Открытом чемпионате США 2019 года и Маркеты Вондроусовой на Уимблдоне 2023 года.

Свитолина - вторая украинка, вышедшая в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, после Даяны Ястремской в 2024 году. Если она победит Сабаленко, она станет первой украинкой, вышедшей в финал турниров Большого шлема в Открытой эре.

Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир WTA в Окленде11.01.26, 10:47 • 3891 просмотр

Юлия Шрамко

