Свитолина разгромила Гауфф из США за 59 минут и впервые вышла в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила Коко Гауфф из США всего за три гейма в 59-минутном блице, выйдя в свой четвертый полуфинал турнира Большого шлема в карьере и первый на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В результате она вернется в топ-10 рейтинга PIF WTA впервые с октября 2021 года, сообщили в Женской теннисной ассоциации, пишет УНН.

Детали

12-й сеяной ракетке мира Свитолиной понадобилось всего 59 минут, чтобы продлить свою победную серию до 10 матчей подряд, победив 3-ю сеяную Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:1, 6:2. Она вышла в свой четвертый полуфинал турнира Большого шлема в карьере и первый на Открытом чемпионате Австралии.

В сентябре прошлого года Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года, ссылаясь на необходимость "восстановиться и перезарядиться". 31-летняя теннисистка стремительно ворвалась на корт после возвращения. В начале года в Окленде она завоевала свой 19-й титул в карьере, и сейчас находится на третьей по продолжительности победной серии на уровне тура в своей карьере (В 2017 году она выиграла 15 матчей подряд, а в 2025 году – 11 подряд).

Свитолина проиграла только один сет в 2026 году - Сонай Картал - в четвертьфинале Окленда. Свитолина уступала Картал со счетом 5-3 в третьем сете, прежде чем спастись со счетом 6-4, 6-7(2), 7-6(5). Теперь, как указано, ей гарантировано возвращение в топ-10 рейтинга PIF WTA впервые с октября 2021 года, согласно рейтингу, который будет опубликован в следующий понедельник.

"Неплохо, совсем неплохо, - сказала Свитолина в своем интервью на корте. -Я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска, это всегда было моей целью".

Победа Свитолиной над Гауфф – это ее 24-я победа над топ-5 в карьере. Четыре из этих побед были одержаны на турнирах Большого шлема, все с момента ее возвращения из декретного отпуска. Она сравняла счет в личных встречах с Гауфф – 2-2, включая 2-0 на Открытом чемпионате Австралии, победив американку со счетом 6-4, 6-3 во втором раунде 2021 года. Две победы Гауфф в серии произошли в 2024 году, в финале Окленда и третьем раунде Открытого чемпионата США – обе одержаны после проигрыша одного сета.

Украинка попытается выйти в свой первый финал Большого шлема против сеяной №1 Арины Сабаленко, которая также имеет 10-матчевую победную серию и лидирует в их личных встречах со счетом 5-1 (и 2-0 на открытых кортах с твердым покрытием). Единственная победа Свитолиной в серии произошла в полуфинале Страсбурга 2020 года; с того времени она выиграла только один сет в четырех встречах с Сабаленко. Предыдущие поражения Свитолиной в полуфиналах турниров Большого шлема были от Симоны Халеп на Уимблдоне 2019 года, Серены Уильямс на Открытом чемпионате США 2019 года и Маркеты Вондроусовой на Уимблдоне 2023 года.

Свитолина - вторая украинка, вышедшая в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, после Даяны Ястремской в 2024 году. Если она победит Сабаленко, она станет первой украинкой, вышедшей в финал турниров Большого шлема в Открытой эре.

