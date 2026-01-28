Украина открыла счет медалям на Евро-2026: Меркушина завоевала золото в биатлоне

Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы-2026 по биатлону, который проходит в норвежском Шушене. Чемпионкой континентального первенства в индивидуальной гонке среди женщин стала Анастасия Меркушина, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Подробности

Украинская биатлонистка провела гонку безупречно на огневых рубежах – все четыре стрельбы она выполнила без ошибок, избежав штрафных минут. Помимо точной стрельбы, Меркушина продемонстрировала высокий темп и вошла в топ-15 по скорострельности.

Кстати, в женской индивидуальной гонке Евро-2026 Украину представляли четыре спортсменки, хотя в предварительную заявку были включены шесть биатлонисток. Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк не вышли на старт, снявшись непосредственно перед началом соревнований.

В двадцатку лучших смогла попасть еще одна представительница Украины – Валерия Дмитренко. Она допустила одну ошибку на первой стрельбе лежа, зато три последующих огневых рубежа прошла без промахов и финишировала на 19-й позиции, уступив лидеру более чем две минуты.

Надежда Белкина завершила индивидуальную гонку на 31-м месте, имея в своем активе две штрафные минуты. Наименее удачным выступление среди украинок стало для Лилии Стеблиной — семь промахов на рубежах и 79-я позиция в итоговом протоколе.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка (женщины):

1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) 45:33.9

2. Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0

3. Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8

19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надежда Белкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лилия Стеблина (Украина, 2+3+1+1) +8:25.0

Свитолина разгромила Гауфф из США за 59 минут и впервые вышла в полуфинал Australian Open