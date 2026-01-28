$42.960.17
15:19 • 6068 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 10586 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 9610 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 21170 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 22156 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 26620 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30679 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 28687 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25889 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28625 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина открыла счет медалям на Евро-2026: Меркушина завоевала золото в биатлоне

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по биатлону в Шушене, Норвегия, пройдя индивидуальную гонку без промахов. Это первая награда Украины на этих соревнованиях.

Украина открыла счет медалям на Евро-2026: Меркушина завоевала золото в биатлоне

Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы-2026 по биатлону, который проходит в норвежском Шушене. Чемпионкой континентального первенства в индивидуальной гонке среди женщин стала Анастасия Меркушина, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Подробности

Украинская биатлонистка провела гонку безупречно на огневых рубежах – все четыре стрельбы она выполнила без ошибок, избежав штрафных минут. Помимо точной стрельбы, Меркушина продемонстрировала высокий темп и вошла в топ-15 по скорострельности.

Кстати, в женской индивидуальной гонке Евро-2026 Украину представляли четыре спортсменки, хотя в предварительную заявку были включены шесть биатлонисток. Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк не вышли на старт, снявшись непосредственно перед началом соревнований.

В двадцатку лучших смогла попасть еще одна представительница Украины – Валерия Дмитренко. Она допустила одну ошибку на первой стрельбе лежа, зато три последующих огневых рубежа прошла без промахов и финишировала на 19-й позиции, уступив лидеру более чем две минуты.

Надежда Белкина завершила индивидуальную гонку на 31-м месте, имея в своем активе две штрафные минуты. Наименее удачным выступление среди украинок стало для Лилии Стеблиной — семь промахов на рубежах и 79-я позиция в итоговом протоколе.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка (женщины):

1.    Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) 45:33.9

2.    Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0

3.    Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8

19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надежда Белкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лилия Стеблина (Украина, 2+3+1+1) +8:25.0

Свитолина разгромила Гауфф из США за 59 минут и впервые вышла в полуфинал Australian Open27.01.26, 13:18 • 2376 просмотров

Станислав Кармазин

