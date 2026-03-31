Олена Підгрушна завершила кар’єру - легенда українського біатлону попрощалася зі спортом

У Буковелі відбулася урочиста церемонія завершення кар’єри однієї з найуспішніших біатлоністок України Олени Підгрушної. Про це повідомляє НОК, передає УНН.

Деталі

Підгрушна є олімпійською чемпіонкою 2014 року в естафеті, чемпіонкою світу 2013 року у спринті, а також багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та Європи. Вона також здобувала перемоги та призові місця на етапах Кубка світу і тривалий час була капітаном жіночої збірної України.

Її виступи запам’яталися вболівальникам насамперед завдяки характеру та боротьбі до останніх метрів дистанції. Саме на фінішних колах естафет Підгрушна неодноразово виривала медалі для України.

За роки кар’єри спортсменка провела сотні гонок і стала однією з найтитулованіших біатлоністок в історії України.

У НОК зазначили, що її досвід і лідерські якості можуть бути корисними для розвитку українського спорту й надалі.

Завершення кар’єри Підгрушної символізує завершення цілої епохи в українському біатлоні.

