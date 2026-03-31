Елена Пидгрушная завершила карьеру – легенда украинского биатлона попрощалась со спортом

В Буковеле состоялась торжественная церемония завершения карьеры одной из самых успешных биатлонисток Украины Елены Пидгрушной. Об этом сообщает НОК, передает УНН.

Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете, чемпионкой мира 2013 года в спринте, а также многократной призеркой чемпионатов мира и Европы. Она также одерживала победы и призовые места на этапах Кубка мира и долгое время была капитаном женской сборной Украины.

Ее выступления запомнились болельщикам прежде всего благодаря характеру и борьбе до последних метров дистанции. Именно на финишных кругах эстафет Пидгрушная неоднократно вырывала медали для Украины.

За годы карьеры спортсменка провела сотни гонок и стала одной из самых титулованных биатлонисток в истории Украины.

В НОК отметили, что ее опыт и лидерские качества могут быть полезны для развития украинского спорта и в дальнейшем.

Завершение карьеры Пидгрушной символизирует завершение целой эпохи в украинском биатлоне.

