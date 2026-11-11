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У Франції викрали фрагмент мощей святого Миколая - підозрюваний зізнався у його знищенні

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Із базиліки Сен-Ніколя-де-Пор викрали фрагмент мощей святого Миколая. Підозрюваний нібито зізнався, що спалив і знищив кістку.

У Франції викрали фрагмент мощей святого Миколая - підозрюваний зізнався у його знищенні

Фрагмент мощей святого Миколая було вкрадено з базиліки Сен-Ніколя-де-Пор, неподалік Нансі у Франції і, швидше за все, знищено. Про це повідомляє France Éternelle, пише УНН.

Деталі

Священик базиліки подав заяву в понеділок, 2 листопада, до поліції Домбасль-сюр-Мерт, повідомляє L'Est Républicain.

За даними асоціації, що управляє будівлею, ціллю крадіжки стала не більшість релікварія, а фрагмент, встановлений на початку 2000-х років. Згідно з веб-сайтом Catholix, підозрюваного було затримано і, як повідомляється, він зізнався у спаленні та подальшому знищенні реліквії. У базиліці зберігається кілька інших фрагментів мощей святого.

Вкрадений фрагмент не той, який відомий паломникам. Частина реліквії, яка датується 1892-1893 роками, не постраждала. За даними Catholix, більша частина релікварія виставлена ​​за ґратами у боковій каплиці, а менший, вкрадений релікварій був поміщений на вівтар покровителя.

За повідомленнями Catholix, заарештований підозрюваний зізнався у імпульсивних діях, продиктованих "бажанням знищити реліквію", яке він порівняв із "фетишизмом". Імовірно, він розбив вітрину, потім спалив і розтрощив кістку. Розслідування продовжується.

У базиліці зберігається не одна, а кілька реліквій Святого Миколая. На сайті асоціації згадується сім фрагментів кістки. Найстаріший із цих фрагментів, як то кажуть, є фундаментом самого міста.

Ця історія добре відома у Лотарингії. Близько 1090 року лицар Обер де Варанжевіль, проїжджаючи через Барі, нібито привіз фалангу святого: "благословляючу праву руку". Він помістив її до села Пор. Генріх, абат Горзе, вирішив збудувати там першу церкву незадовго до своєї смерті у 1093 році. 

Саме з цією реліквією пов'язано заступництво святого Миколая Лотарингії. 

Скарби кілька разів зазнавали крадіжок - у 1792, 1905, 2026 роках. У 1792 році революціонери конфіскували релікварій, виготовлений із золота, срібла та позолоченого срібла.

Нинішній релікварій датується 1892–1893 роками. Він був виготовлений ліонською фірмою Berger-Naime за ескізом Еміля Баделя. Його довжина становить 77 сантиметрів, а вага – 6 кілограмів. Емаль на рукаві зображує святого Миколая у супроводі двох ангелів.

У ніч з 6 на 7 грудня 1905 року, у рік відокремлення церкви від держави, релікварій також було вкрадено разом із різними предметами із церковної скарбниці. Історія має незвичний кінець. У 1930 році, через двадцять п'ять років, увечері під час процесії, отець Гійом готувався до меси. Він виявив всю зниклу скарбницю на головному вівтарі.

Різницю з 2026 роком можна підсумовувати одним словом. У 1905 році, за даними асоціації, "крадіжка", ймовірно, була спрямована на вилучення скарбниці з церковного майна, і все було повернено. Цього разу, за повідомленнями, ціллю була сама кістка, і її не буде повернуто.

До Молдови хотіли провезти мощі 80 святих та церковне начиння - прикордонники08.04.23, 13:38 • 1017299 переглядiв

Юлія Шрамко

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Франція