Во Франции украли фрагмент мощей святого Николая - подозреваемый признался в его уничтожении

Фрагмент мощей святого Николая был украден из базилики Сен-Николя-де-Пор, неподалёку от Нанси во Франции, и, скорее всего, уничтожен. Об этом сообщает France Éternelle, пишет УНН.

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Священник базилики подал заявление в понедельник, 2 ноября, в полицию Домбасль-сюр-Мёрт, сообщает L'Est Républicain.

По данным ассоциации, управляющей зданием, целью кражи стала не большая часть реликвария, а фрагмент, установленный в начале 2000-х годов. Согласно сайту Catholix, подозреваемый был задержан и, как сообщается, признался в сожжении и последующем уничтожении реликвии. В базилике хранится ещё несколько фрагментов мощей святого.

Украденный фрагмент — не тот, который известен паломникам. Часть реликвии, датируемая 1892–1893 годами, не пострадала. По данным Catholix, большая часть реликвария выставлена за решёткой в боковой часовне, а меньший, украденный реликварий был помещён на алтарь покровителя.

По сообщениям Catholix, арестованный подозреваемый признался в импульсивных действиях, продиктованных "желанием уничтожить реликвию", которое он сравнил с "фетишизмом". Предположительно, он разбил витрину, затем сжёг и раздробил кость. Расследование продолжается.

В базилике хранится не одна, а несколько реликвий святого Николая. На сайте ассоциации упоминаются семь фрагментов кости. Самый древний из этих фрагментов, как принято считать, является фундаментом самого города.

Эта история хорошо известна в Лотарингии. Около 1090 года рыцарь Обер де Варанжевиль, проезжая через Бари, якобы привёз фалангу святого: "благословляющую правую руку". Он поместил её в деревне Пор. Генрих, аббат Горзе, решил построить там первую церковь незадолго до своей смерти в 1093 году.

Именно с этой реликвией связано покровительство святого Николая Лотарингии.

Сокровища несколько раз подвергались кражам — в 1792, 1905 и 2026 годах. В 1792 году революционеры конфисковали реликварий, изготовленный из золота, серебра и позолоченного серебра.

Нынешний реликварий датируется 1892–1893 годами. Он был изготовлен лионской фирмой Berger-Naime по эскизу Эмиля Баделя. Его длина составляет 77 сантиметров, а вес — 6 килограммов. Эмаль на рукаве изображает святого Николая в сопровождении двух ангелов.

В ночь с 6 на 7 декабря 1905 года, в год отделения церкви от государства, реликварий также был украден вместе с различными предметами из церковной сокровищницы. История имеет необычный конец. В 1930 году, двадцать пять лет спустя, вечером во время процессии отец Гийом готовился к мессе. Он обнаружил всю исчезнувшую сокровищницу на главном алтаре.

Разницу с 2026 годом можно резюмировать одним словом. В 1905 году, по данным ассоциации, "кража", вероятно, была направлена на изъятие сокровищницы из церковного имущества, и всё было возвращено. На этот раз, по сообщениям, целью была сама кость, и её не вернут.

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