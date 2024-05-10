Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы

Чешская Республика предоставила Украине первый тренажер истребителя F-16, и украинские специалисты уже тестируют его основной модуль и готовят его к эксплуатации. Об этом сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты - сообщил Олещук в Telegram.

Он выразил благодарность всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. "Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе", - отметил командующий.

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