Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  39548 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  118150 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  125969 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  127675 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146716 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128536 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132025 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121759 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167844 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150643 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  291773 просмотра

Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы

Чешская Республика предоставила Украине первый тренажер истребителя F-16, и украинские специалисты уже тестируют его основной модуль и готовят его к эксплуатации в рамках усилий по укреплению авиационного потенциала Украины и подготовки ее пилотов.

Война •   •  3704 просмотра
Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы

Мужчина в Херсонской области сбросил снаряд с чердака дома: из-за взрыва пострадали двое

В Киселевке Херсонской области в результате детонации российского снаряда пострадали два человека. 38-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения после того, как сбросил снаряд со своего чердака, а 51-летний мужчина получил взрывную травму.

Война •   •  3964 просмотра
Мужчина в Херсонской области сбросил снаряд с чердака дома: из-за взрыва пострадали двое

По новому закону смогут мобилизовать более 25 тыс. заключенных, но топ-коррупционеры и бывшие чиновники не смогут им воспользоваться - Шуляк

Топ-коррупционеры, осужденные за преступления чиновники, коллаборационисты, убийцы и осужденные за сексуальное насилие не будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины даже после вступления в силу законопроекта о мобилизации осужденных.

Война •   •  4015 просмотра
По новому закону смогут мобилизовать более 25 тыс. заключенных, но топ-коррупционеры и бывшие чиновники не смогут им воспользоваться - Шуляк

В Конституции есть над чем работать, но не во время войны - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська признал, что Конституция нуждается в совершенствовании, но утверждает, что это не должно происходить во время продолжающейся войны.

политика •   •  4075 просмотра
В Конституции есть над чем работать, но не во время войны - Малюська

Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

Украина выступит второй в финале 68-го песенного конкурса "Евровидение", который состоится 11 мая 2024 года в Мальме, Швеция.

Культура •   •  5385 просмотра
Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции

Президент Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая, поскольку его полномочия продлятся до избрания следующего президента, несмотря на несовершенство Конституции относительно положений о военном времени, заявил министр юстиции Денис Малюська.

политика •   •  6437 просмотра
После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции

"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который готовился установить веб-камеру возле моста, чтобы фиксировать движение военных поездов и передавать их координаты врагу.

Война •   •  5918 просмотра
"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора

Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения

В Украине наблюдается значительный дефицит электроэнергии в течение большей части суток из-за масштабных повреждений электростанций, что обусловливает необходимость аварийного импорта электроэнергии из соседних стран и ограничения потребления для промышленности с 18:00 до 7:00, с потенциальными аварийными отключениями, если потребление возрастет.

Война •   •  8933 просмотра
Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Открыто уголовное дело против и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Сокура за препятствование поставке топлива для армии во время войны.

политика •   •  47059 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы

Порноактриса Сторми Дэниелс стояла на своем во время перекрестного допроса адвокатов Трампа, поддерживая свою версию о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом, несмотря на обвинения во лжи и жадности.

Новости Мира •   •  8766 просмотра
Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы