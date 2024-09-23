Украина должна строить более реалистичные сценарии окончания войны - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел, бывший генерал НАТО, который активно выступает в поддержку Украины, отметил, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем россии, по крайней мере "временно". Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Учитывая то, что дружественные к россии популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство, а усталость от 19 месяцев войны "растет повсюду", Украине нужно будет быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территории, оккупированной россией. Наиболее вероятным результатом войны - будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией, - говорится в сообщении.

Павел прогнозирует, что ситуация может затянуться на годы, и конец войны, вероятно, будет где-то посередине, без поражения ни одной из сторон.

Как пояснил Павел, ни Украина, ни россия не могут рассчитывать на обеспечение своих максималистских целей. Для Украины это включает возвращение всей территории, включая Крым. Для россии это требование, чтобы Украина официально уступила земли, на которые претендует москва, включая четыре региона, которые лишь частично контролируются российскими войсками.

Говорить о поражении Украины или поражении россии - этого просто не произойдет, поэтому конец будет где-то посередине, - сказал Павел.

Также Павел отверг как "чушь" настойчивые призывы популистских лидеров, таких как Орбан, о том, что Украина должна немедленно просить о мире и прекратить истощать ресурсы, которые лучше тратить на внутренние нужды Европы.

Однако, по его словам, украинцы должны быть "реалистичными относительно поддержки, которую они могут получить".

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России