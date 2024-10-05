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Фіцо хоче відправитися до москви наступного року

Фіцо хоче відправитися до москви наступного року

Київ • УНН

 • 19392 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати москву у 2025 році на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни. Він вважає, що це не має стосунку до поточної ситуації.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наступного року хоче відправитися до москви на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни, повідомляє словацьке видання SME, пише УНН.

Деталі

"Хто мені завадить наступного року, коли виповниться 80 років від дня закінчення Другої світової війни, відправитися на мирну демонстрацію до москви?" - спитав він у шоу "Sobotné dialógy". "Думаю, відправлюся. А чому б і не поїхати", - відповів він на додаткове запитання, чи поїде. "Який це має стосунок до теперішнього часу", - додав він.

Фіцо заявив, що хоче відновити відносини з рф після війни в Україні04.10.24, 12:39 • 56472 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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