Фіцо хоче відправитися до москви наступного року
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати москву у 2025 році на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни. Він вважає, що це не має стосунку до поточної ситуації.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наступного року хоче відправитися до москви на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни, повідомляє словацьке видання SME, пише УНН.
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"Хто мені завадить наступного року, коли виповниться 80 років від дня закінчення Другої світової війни, відправитися на мирну демонстрацію до москви?" - спитав він у шоу "Sobotné dialógy". "Думаю, відправлюся. А чому б і не поїхати", - відповів він на додаткове запитання, чи поїде. "Який це має стосунок до теперішнього часу", - додав він.
Фіцо заявив, що хоче відновити відносини з рф після війни в Україні04.10.24, 12:39 • 56472 перегляди