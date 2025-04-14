Европейский Союз призвал страны-кандидаты на вступление в блок воздержаться от участия в мероприятиях к 9 мая в россии, включая военный парад в москве. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает УНН.

Детали

По словам Бражи, в ходе неформальной встречи 13 апреля с партнерами из Западных Балкан состоялось немало дискуссий по совместной внешней политике и политике безопасности, включая санкционное давление.

…очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в мероприятиях 9 мая в соответствии с ценностями ЕС - отметила министерша.

Она также подчеркнула, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов ЕС. По ее словам, следующие обсуждения будут касаться не только финансовой помощи Киеву, но и военной поддержки, в частности поставки систем противовоздушной обороны.

Напомним

В конце октября 2024 премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской пропагандистке ольге скабеевой и объявил о желании приехать в москву 9 мая.